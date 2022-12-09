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Потерял 25 000 евро: невнимательность дорого обошлась предпринимателю из Эстонии

Марко Суурмяги
Потерял 25 000 евро: невнимательность дорого обошлась предпринимателю из Эстонии
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Из-за ввода PIN-кодов на мошеннической странице счет предпринимателя был опустошен. Ущерб составляет 25 000 евро.
Из-за ввода PIN-кодов на мошеннической странице счет предпринимателя был опустошен. Ущерб составляет 25 000 евро. Фото: Dmitri Kotjuh

Предприниматель из Вильяндимаа стал жертвой мошенников: он ввел коды на поддельной банковской странице и потерял 25 000 евро.

В полицию обратился предприниматель из Вильяндимаа, который по незнанию воспользовался поддельным банковским сайтом. Он ввел там свои PIN-коды и позже обнаружил, что с его счета исчезли 25 000 евро, сообщил в пятницу пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Подробности дела о мошенничестве полицейские выяснят в ходе уголовного производства.

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