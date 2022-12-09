Предприниматель из Вильяндимаа стал жертвой мошенников: он ввел коды на поддельной банковской странице и потерял 25 000 евро.
Потерял 25 000 евро: невнимательность дорого обошлась предпринимателю из Эстонии
Потерял 25 000 евро: невнимательность дорого обошлась предпринимателю из Эстонии
В полицию обратился предприниматель из Вильяндимаа, который по незнанию воспользовался поддельным банковским сайтом. Он ввел там свои PIN-коды и позже обнаружил, что с его счета исчезли 25 000 евро, сообщил в пятницу пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Подробности дела о мошенничестве полицейские выяснят в ходе уголовного производства.
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