Потерял 25 000 евро: невнимательность дорого обошлась предпринимателю из Эстонии

В полицию обратился предприниматель из Вильяндимаа, который по незнанию воспользовался поддельным банковским сайтом. Он ввел там свои PIN-коды и позже обнаружил, что с его счета исчезли 25 000 евро, сообщил в пятницу пресс-секретарь Лыунаской префектуры.