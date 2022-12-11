Модельер Диана Денисова: мы осуждаем в других то, чего не можем позволить себе

В передаче приняла участие и модельер Диана Денисова. По ее оценке, мы осуждаем в других именно то, чего не можем позволить себе: «Проблема нашего общества не в том, кто и как выглядит, а в том, как мы к этому относимся. Я недавно слушала одну интересную беседу с психологом, который говорил о том, что в других мы видим и осуждаем как раз то, чего не можем позволить себе по какой-то причине – в детстве мы этого не дополучили, например. Это даже не о том, что я бы хотела сделать татуировки. Нет. Но вот наш герой может себе позволить выглядеть таким образом, а очень многие себе это запрещают».