В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже 12 декабря, речь пойдет о людях, которые внешне отличаются от общепринятых стандартов. Татуировки, пирсинг, дреды и разноцветные волосы – всегда ли они уместны и как относится общество к такому способу самовыражения? В передаче собрались тату-мастера, психологи, стилисты, модельеры, а также те, кто не боится общественного осуждения и экспериментов со своей внешностью.
Модельер Диана Денисова: мы осуждаем в других то, чего не можем позволить себе
Модельер Диана Денисова: мы осуждаем в других то, чего не можем позволить себе
В передаче приняла участие и модельер Диана Денисова. По ее оценке, мы осуждаем в других именно то, чего не можем позволить себе: «Проблема нашего общества не в том, кто и как выглядит, а в том, как мы к этому относимся. Я недавно слушала одну интересную беседу с психологом, который говорил о том, что в других мы видим и осуждаем как раз то, чего не можем позволить себе по какой-то причине – в детстве мы этого не дополучили, например. Это даже не о том, что я бы хотела сделать татуировки. Нет. Но вот наш герой может себе позволить выглядеть таким образом, а очень многие себе это запрещают».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие - Елена Соломина и Олеся Лагашина.