Жертва домогательств в автобусе: спасибо всем пассажирам, кто вмешался

Во вторник, 6 декабря, в тартуском уездном автобусе номер 605 произошла драка, когда 17-летний юноша бросился на помощь 15-летней девушке, которую домогался пожилой мужчина.

«Я велел этому мужчине отстать от девушки, после чего он рассердился и начал угрожать. Когда я снова призвал его к порядку, мужчина ударил меня в подбородок, и завязалась драка», – рассказал молодой человек Tartu Postimees.

«У меня тряслись руки и ноги!»

Кристелла, находившаяся в том же автобусе, рассказала редакции, что в ситуацию вмешались другие пассажиры. «Эта ситуация навела шороху. В автобусе были люди, которые все же вмешались и кричали, чтобы оставили девушку в покое и выбросили мужчину из автобуса. В тот момент я не совсем понимала, что происходит». По словам Кристеллы, водитель автобуса попросил пристававшего мужчину пересесть вперед автобуса. «Он ушел на некоторое время, но позже вернулся».

Жертва этого инцидента Лийза (имя изменено, настоящее имя известно редакции) рассказала редакции, что даже несколько часов спустя ее трясло от страха. «Когда он наконец вышел из автобуса, мои ноги и руки тряслись. Я до сих пор в шоке из-за случившегося».

Тартуский автовокзал. Фото: Margus Antsu/Tartu Postimees

По словам девушки, упомянутого господина она заметила уже на Тартуском автовокзале, когда она ждала автобус до дома. «Он уже на автовокзале разговаривал с какими-то другими женщинами…»