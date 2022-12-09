«Когда он, наконец, вышел из автобуса, мои ноги и руки тряслись. Я до сих пор в шоке», – говорит 15-летняя жительница Тарту, для которой поездка в автобусе обернулась кошмаром.
Жертва домогательств в автобусе: спасибо всем пассажирам, кто вмешался
Во вторник, 6 декабря, в тартуском уездном автобусе номер 605 произошла драка, когда 17-летний юноша бросился на помощь 15-летней девушке, которую домогался пожилой мужчина.
«Я велел этому мужчине отстать от девушки, после чего он рассердился и начал угрожать. Когда я снова призвал его к порядку, мужчина ударил меня в подбородок, и завязалась драка», – рассказал молодой человек Tartu Postimees.
«У меня тряслись руки и ноги!»
Кристелла, находившаяся в том же автобусе, рассказала редакции, что в ситуацию вмешались другие пассажиры. «Эта ситуация навела шороху. В автобусе были люди, которые все же вмешались и кричали, чтобы оставили девушку в покое и выбросили мужчину из автобуса. В тот момент я не совсем понимала, что происходит». По словам Кристеллы, водитель автобуса попросил пристававшего мужчину пересесть вперед автобуса. «Он ушел на некоторое время, но позже вернулся».
Жертва этого инцидента Лийза (имя изменено, настоящее имя известно редакции) рассказала редакции, что даже несколько часов спустя ее трясло от страха. «Когда он наконец вышел из автобуса, мои ноги и руки тряслись. Я до сих пор в шоке из-за случившегося».
По словам девушки, упомянутого господина она заметила уже на Тартуском автовокзале, когда она ждала автобус до дома. «Он уже на автовокзале разговаривал с какими-то другими женщинами…»
Мужчина лет 50 зашел в автобус и сел рядом с Лийзой, которая сидела в самом последнем ряду. «Эта ситуация была очень неудобной. Сказал мне не дуться и что я напомнила ему его первую любовь. Он сказал, что я такая же бойкая, как его дочь в молодости, – вспоминала 15-летняя девушка. – Он спросил, замерзла ли я, и попытался дотронуться до моей ноги».
В этот момент вмешался 17-летний молодой человек. «Он спросил, знаю ли я его. Я покачала головой».
Помимо молодого человека, были и другие пассажиры автобуса, которые не могли молча наблюдать за происходящим. «Люди сказали водителю автобуса остановиться и выставить мужчину из автобуса». В какой-то момент водитель автобуса остановился и пересадил мужчину вперед автобуса. «Но он вернулся… попытался сесть рядом со мной, но этот молодой человек выставил перед ним руку, и он сел в другом месте». Лийза добавляет: «Я считаю, что неадекватного человека, который мешает другим, нужно было выбросить [из автобуса]».
Однако Лийза от всего сердца благодарна всем, кто вмешался. «Я очень рада, что я была одна в этой ситуации».
GoBus: это досадный инцидент
Менеджер по обслуживанию тартуских уездных линий Go Bus Анари Ланнаярв сказал, что это досадный инцидент. «Беспокоить попутчиков во время поездки на автобусе совершенно предосудительно», – сказал он.
Ланнаярв добавил, что, заметив потасовку, водитель автобуса остановил транспортное средство и призвал пассажиров к порядку, а также посадил мужчину лет пятидесяти впереди автобуса. Мужчина вышел на остановке «Кяркна».
«Водитель узнал о причинах происшествия только после того, как через несколько остановок его об этом просветил молодой человек, выходивший из автобуса, – добавил менеджер по обслуживанию. – К сожалению, в автобусах, обслуживающих Тартуский уезд, нет камер, но мы, безусловно, призываем и молодого человека, и девушку обратиться в полицию».