Представительница Feministeerium: общество стигматизирует людей с татуировками

В передаче приняла участие и представительница журнала Feministeerium Яна Левитина. По ее оценке, наше общество зачастую нетерпимо к людям с татуировками и пирсингом, особенно в том случае, если речь идет о женщине.

«В обществе часто считается, что татуировки и пирсинг – это что-то такое постыдное, какая-то блатная тематика. Особенно это мнение распространено в постсоветском пространстве, в русской культуре. Это до сих пор связывается с какой-то блатной темой и с каким-то низшим сортом человека. А для женщин, поскольку их судят за внешний вид, это вообще отдельный вопрос. Если ты выражаешь себя не так, как принято себя выражать, и не так, как того требует общество, ты теряешь свой статус и важность для этого общества – ты перестаешь быть матерью, женщиной, девушкой и женой, ты становишься кем-то непонятным», – сказала Яна Левитина.

В студии также немало обсуждалось мнение, что желание делать татуировки и пирсинг нередко результат какой-то психологической травмы.

«Очень важно не забывать, что человек с травмой заслуживает такого же уважения и такого же понимания и эмпатии, как человек без травмы, – продолжила Левитина. – Травма не делает тебя ущербным, травма – это опыт. Травма может быть физическая и психологическая и если вне зависимости от того, что заставило человека сделать татуировку, мы заранее решаем – вот он с татуировками, а значит, он будет вести себя вот так, так и так - это просто предрассудки и дискриминация».