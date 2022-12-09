Ляэнеметс: запрещать пиротехнику до конца праздников нецелесообразно

«Что касается любых дополнительных ограничений, муниципалитеты имеют возможность устанавливать свои ограничения, если в этом есть общественный интерес и необходимость. Установление повсеместного запрета было бы несоразмерно и нецелесообразно, – сказал Ляэнеметс BNS. – Запрет на продажу и использование пиротехники не обсуждался».

Однако министр внутренних дел призвал людей быть осторожными с пиротехникой, потому что никто не хочет испортить Рождество и Новый год, причинив опасные для жизни травмы себе или окружающим, либо устроив пожар.

«Понятно, что запуск фейерверка в неподходящее время и в неподходящем месте может вызвать беспокойство или даже быть опасным», – сказал Ляэнеметс. Он указал, что в Законе об охране правопорядка четко прописано: поведение, тревожащее или угрожающее согражданам, не допускается, кроме того, предусмотрен ночной покой.