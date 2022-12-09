С наступлением настоящей зимней погоды насладиться катанием на лыжах можно почти на сотне оздоровительных троп по всей Эстонии.
Тропы здоровья по всей Эстонии ждут лыжников
По словам руководителя Eesti Terviserajad SA Ассара Йыэпера, наступившая зимняя погода радует каждого любителя лыжного спорта.
«Благодаря большому количеству снега, выпавшему за последние несколько дней, и хорошей работе мастеров трассы большинство троп здоровья по всей Эстонии находятся в полной зимней готовности — в основном, на них можно кататься в свободной технике, но на многих трассах проложены и классические лыжни».
Йыэпера добавил, что большой интерес к лыжному спорту отражается и в количестве посетителей на тропах здоровья, а также быстром росте посещаемости страницы, посвященной тропам здоровья, в интернете.
«Уже с первым снегом на портале terviserajad.ee начали искать информацию о состоянии лыжных трасс – где можно кататься в свободной технике, где можно кататься на более новых лыжах, а где проложены классические лыжни. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы информация на портале постоянно обновлялась», - добавил Йыэпера.
В Харьюмаа, Таллинне и окрестностях лучшие условия сейчас на трассах протяженностью в 1, 2, 5 и 15 км тропы здоровья Нымме-Харку, а также в парке Ярве, Мериметса, Паэ и на болоте Ыйсмяэ, где есть и классическая лыжня. Кататься в свободной технике можно на тропах здоровья Пирита, Табасалу, Сауэ, Рохунеэме, Карулаугу и Тяду.
В центре зимнего отдыха Валгехобусемяэ можно кататься в классической и коньковой технике на трассах протяженностью 3 и 5 км, а также на президентской трассе между Валгехобусемяэ и Аэгвийду. Кататься фристайлом можно на 5,5-километровой лыжной трассе Аэгвийду, Пукимяэ и на трассах Кырвемааского туристического и лыжного центра.
Классическая лыжня проложена также на 3-километровом кольце тропы здоровья Кейла и на тропе здоровья Юри, где можно проехать по кольцам 1,6, 2,6 и 5,2 км. На тропах здоровья Саку, как и в Вазалемма, на тропе здоровья Алема в Рийзипере, а также на тропах здоровья Локса, Кехра, Арукюла, Падис, Харью-Ристи и Колгакюла можно кататься на лыжах в свободной технике.
В Ида-Вирумаа наилучшие условия для катания сейчас в центре спорта и отдыха Алутагузе, там можно кататься как фристайлом, так и классической техникой на трассах протяженностью 1-5 км. Покататься вольным стилем можно по тропе здоровья Мяэтагузе, тропе здоровья Нарва-Йыэсуу, тропах здоровья Нарва-Пяхклимяэ, Силламяэ-Синимяэ, Йыхви, Ийзаку и Авинурме.
В Ярвамаа можно кататься классической или коньковой техникой по лесной тропе здоровья Тюри Толли и трассе здоровья Коэру, а в свободной технике – по тропам здоровья Аравете и Ярва-Яани.
В Ляэнемаа можно покататься фристайлом по трассе длиной до 6 км в Паливере. А в Хийумаа, на трассе здоровья Палукюла, можно кататься как классической, так и свободной техникой на трассе протяженностью до 2,7 км. На Сааремаа можно кататься коньковой техникой на 8-километровом отрезке тропы здоровья Пейде, на трассах протяженностью 1–2 км Курессаареского парка здоровья и на тропе здоровья Кудьяпе-Упа.
В Ляэне-Вирумаа можно кататься в свободной технике в Раквере на трассх Палермо, а также на лыжнях Эбавере, Кадрина, Мыэдаку, Ракке, Сымеру, Тапа Мянникумяги, Тамсалу и Винни-Паюсти.
В Пылвамаа очень хорошие условия для катания на лыжах в спортивном центре Маммасте, где есть лыжные трассы как для катания в свободной технике, так и классическим стилем. Тропу здоровья Саверна, как и трассу Тартуского марафона, по-прежнему можно пройти в свободной технике.
Самый пушистый снежный покров в Пярнумаа, а лучшие условия для катания на лыжах имеются в Йыулумяэ и Рейу-Раэкюла, где на всех кольцевых трассах можно кататсья как коньковым, так и классическим стилями. Кататься на лыжах можно также на тропах здоровья Синди, в парке культуры и спорта Пярну-Яагупи, а также на всех других трассах, где снег уже утрамбован.
В Рапламаа лучшие условия для катания на тропе здоровья Ярваканди, где на протяжении 1-3 км проложены как классические, так и трассы для катания в коньковой технике. В свободной технике можно кататься на тропе здоровья Пиргу, тропах здоровья Рапла, Кайу, Мярьяма и Палукюла Хийемяэ.
В Тартумаа очень хорошие возможности для катания на лыжах по тропам здоровья Ляхте, в спортивном парке Тяхтвере, а также в Вооремяэ, где есть как классические, так и трассы для катания коньковым стилем. Хорошие условия для катания на лыжах есть и в Эльва, в Тартумааском спортивно-оздоровительном центре, а также на трассах Камбья и Пала.
В Валгамаа можно покататься классическим стилем на трассах Кяэрику, Кеккос и Техванди, а также в Тырва. Легендарная тартуская марафонская трасса от Отепя до Эльва находится в очень хорошем состоянии для свободной техники, на выходных мастер лыжни Ассар Кютт впервые подготовит и классические трассы. В других местах, например, на лыжной трассе Педель и тропе здоровья Хуммуль, целесообразнее кататься в свободном стиле.
В Вильяндимаа на 1,8-километровом отрезке тропы Саарепеди проложена классическая лыжня. Хорошие условия для катания на лыжах также на трассе здоровья Абья-Палуоя, лыжной трассе Хольстре-Полли, тропе здоровья вокруг озера Вильянди, тропе Сокаору в Каркси-Нуйа и тропе здоровья Пяри.
В Вырумаа трассы для катания на лыжах классическим и коньковымс тилем имеются на всех тропах Центра отдыха и спорта Хаанья, в Выру-Кубья и на тропе здоровья Вярска. В Хаанья полным ходом ведется подготовка марафонской трассы, и, по словам мастера трассы Тимо Пало, на выходных будет опробован отрезок длиной 21 км. Снега много, и, безусловно, лыжня поначалу будет мягкой. Лыжные трассы открыты и на всех остальных тропах здоровья в Вырумаа.
Подробную информацию о состоняии лыжных трасс по всей Эстонии можно получить здесь.