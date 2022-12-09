Тропы здоровья по всей Эстонии ждут лыжников

В Пылвамаа очень хорошие условия для катания на лыжах в спортивном центре Маммасте, где есть лыжные трассы как для катания в свободной технике, так и классическим стилем. Тропу здоровья Саверна, как и трассу Тартуского марафона, по-прежнему можно пройти в свободной технике.

Самый пушистый снежный покров в Пярнумаа, а лучшие условия для катания на лыжах имеются в Йыулумяэ и Рейу-Раэкюла, где на всех кольцевых трассах можно кататсья как коньковым, так и классическим стилями. Кататься на лыжах можно также на тропах здоровья Синди, в парке культуры и спорта Пярну-Яагупи, а также на всех других трассах, где снег уже утрамбован.

В Рапламаа лучшие условия для катания на тропе здоровья Ярваканди, где на протяжении 1-3 км проложены как классические, так и трассы для катания в коньковой технике. В свободной технике можно кататься на тропе здоровья Пиргу, тропах здоровья Рапла, Кайу, Мярьяма и Палукюла Хийемяэ.

В Тартумаа очень хорошие возможности для катания на лыжах по тропам здоровья Ляхте, в спортивном парке Тяхтвере, а также в Вооремяэ, где есть как классические, так и трассы для катания коньковым стилем. Хорошие условия для катания на лыжах есть и в Эльва, в Тартумааском спортивно-оздоровительном центре, а также на трассах Камбья и Пала.