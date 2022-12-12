В Эстонии есть три тюрьмы: Таллиннская, Вируская и Тартуская. Общее число заключенных в них на сегодняшний день сократилось до рекордно низкого уровня. В ближайшее время в них может оказаться менее 2000 человек.
Студия Postimees ⟩ Бывшие заключенные рассказывают о том, как отсидеть срок и выйти из тюрьмы человеком
Бывшие заключенные рассказывают о том, как отсидеть срок и выйти из тюрьмы человеком
Большинство заключенных рано или поздно выйдут на свободу. Готовы ли они к моменту, которого ждут каждый день? Что бывшему заключенному делать со свободой? Как адаптироваться к новой жизни?
На эти и другие темы мы поговорим сегодня в 15:00 в студии Postimees с руководителем Эстонского сообщества людей, использующих психотропные вещества (LUNEST), Еленой Антоновой и бывшим заключенным Вилли.
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