«В тюрьме столько романтики, что она сносит головы»: откровенный разговор с бывшими заключенными

В.: У меня было по-другому. Я знал, что мне светит большой срок и тюрьма – это именно то место, где нужно бороться за свои права, потому что творящееся в эстонских тюрьмах не подпадает под европейские нормы. В дальнейшем я доказал это тем, что выиграл в Европейском суде по правам человека. Дело было связано с размером камер в Таллиннской тюрьме. Теперь и тюрьмы этой нет, но зато я увидел, как система сопротивляется, когда заключенные решают защитить свои права. Против системы бороться очень трудно, ведь даже в мелочах пенитенциарная система не идет на уступки, здесь из-за каждой кружки, из-за каждого карандаша нужно обращаться в государственный суд. Под эгидой созданной неправительственной организации мы боролись против разных проблем в тюремной системе. И это наполняло жизнь смыслами и целями, помогало выживать. Система выстраивает порядок решения тюремных вопросов в два раза медленнее, чем обычных гражданских. В моем случае было полезно иметь длительный срок, так как у меня было время закончить очень много дел. Но помимо всего прочего лучше всего в тюрьме, конечно, читать.