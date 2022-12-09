Олич: Хорватия не боится Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру

«У нас есть шансы против Бразилии. Наш уровень позволяет обыгрывать такие большие команды. Мы доказали это в Лиге наций в матчах с Францией, действующими чемпионами мира. Дома мы сыграли с ними 1:1, а на выезде обыграли 1:0. Поэтому мы не боимся Бразилии. Важно, чтобы мы не позволили им многое в первые полчаса игры, - прокомментировал Олич. - Модрич? Лука продемонстрирует первоклассную игру. Он наш лидер, он берёт на себя всю ответственность. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень силён, быстр и волшебно обращается с мячом».