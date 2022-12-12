По данным Eurostat, инфляция за октябрь 2022 года в Эстонии составила 22,4 процента. Это более чем в три раза превышает прошлогодний показатель. На этом фоне все более актуальным становится вопрос о сохранении накоплений. Куда вложить, чтобы сберечь? Об этом мы спросили жителей Эстонии.
Опрос недели ⟩ Кому жители Эстонии отдают свои деньги, чтобы спасти их от инфляции?
МАРИНА ВЕРЕСОВА, бухгалтер (Йыхви)
Беру недвижимость
Я сейчас купила квартиру. Успела еще до подорожания, деньги потратила на ремонт, так что вложить нечего. Всем рекомендую вкладывать в квартиру. У меня двухкомнатная, 54 квадратных метра в хорошем доме, и она дает мне уверенность, что на завтра у меня есть стабильность. Я не особо разбираюсь, но слежу за новостями, и если инфляция больше 20 процентов, то тут все будет только дорожать. Посмотрите, что за десять лет произошло. На все выросли цены – и в магазинах, и на свет, а больше всего – на квартиры. Надо брать недвижимость. Если нет денег на большую – брать маленькую или комнату в общежитии. А что, у нас предприятия позакрывались, и общежитий полно везде. Это сейчас вам не нужно, а потом продадите, и это сохранит деньги. А просто деньги – ничто.
ВИКТОР ШПРИКИН, пенсионер (Кохтла-Ярве)
Чтоб акции по «еврику»
В банки класть невыгодно. Нужно вкладывать в производство, которое сразу же отдаст прибыль, например, в пищевую промышленность. Люди постоянно едят, и это будет двигаться тихо, но всегда вперед. Если говорить о длинных перспективах, то нам необходима энергия. Надо вкладывать деньги в производство энергии, а это атомная электростанция. Надо всем, у кого есть деньги, брать акции АЭС, которую у нас планируют строить. И чтобы акции по одному «еврику» были. Чтоб по капельке, но каждый мог купить и получать прибыль. Пусть самый бедный получит возможность отложить на свой черный день десять или сто акций. Рынок ценных бумаг должен быть доступным для всех. Для таких, как я. А я пенсионер, у меня денег нет.
ЛЕОНИД БОРИСОВ, педагог (Кохтла-Ярве)
В образование, в будущее
Деньги, которые считаются лишними, люди используют по-разному. В банке они теряют стоимость из-за огромной инфляции, поэтому многие привыкли тратить на себя. Деньги нужно вкладывать в детей, в образование. Мне кажется, что надо делить деньги на разные сектора, чтобы позволить себе, в случае чего, финансовый маневр. Часть пустить на дорогую качественную покупку, часть отложить на отдых, а часть на непредвиденные расходы, такой неприкосновенный запас. Надо думать о будущем, а не использовать сразу и в один день. Например, бухнуть на ремонт или туризм. Мы обязаны думать о завтрашнем дне. У нас с женой пятеро детей, надо думать о каждом из них.
АНТОНИНА ДЕДКОВА, домохозяйка (Таллинн)
Тратить на себя
Чтобы сохранить накопленные деньги, правильно вложить их в недвижимость. Разговоры, что недвижимость – мыльный пузырь, остаются разговорами. Стращали нас, что вот-вот упадут цены на квартиры после бешеного роста в 2019 году, и что? Потом пугали, что из-за пандемии никому квартиры не будут нужны, денег на жизнь не будет. И что? Сейчас энергетический кризис, и опять говорят, а цены на дома, квартиры и даже комнаты как росли, так и растут. И что, нам смотреть, как инфляция деньги наши кушает? Но это если много денег. А если дветри тысячи за год накопила, так и трать их на себя любимую конечно. Съездить в хороший санаторий, в южные страны, побаловать себя раз в год. Да и вещь купить, на которую обычно денег жалко. Пенсионерам надо отдыхать и телом, и душой, а уж пусть молодежь с деньгами вкладывает в недвижимость.
КАЛЕВ ЭЛЬСКИ, прораб (Нарва)
Делайте ремонт
Для меня наилучшее сохранение накоплений – это ремонт дома. Посмотрите, сейчас растет в цене абсолютно все, что касается ремонтных работ, строительных материалов, отделки. Сами работы выросли в два-три раза, проектирование. И если начинать, то делать надо полный капитальный ремонт. Как это называется по-модному – реновация? И фасад, и коммуникации, проводка – все, что по проекту заложено. Потому что все равно платить рабочим и закупать по смете, а покупать-то все нужно сейчас. Дальше все только дорожать будет. А после новогодних праздников, что вы думаете? Стекло, арматура, дерево на складах лежит и растет в цене. Со всем этим уже дефицит. Если у людей есть накопления, пусть делают основательный ремонт своего дома прямо сейчас. Потом поздно будет.
ЮЛИЯ КОСТОВА, работник отеля (Таллинн)
Я бы вложила в жилье
Если есть накопления, то вопроса, как их сохранить, у меня нет. Я бы потратила на жилье. Все равно, что это – комната в коммуналке или общаге, квартира в пригороде или дача. Недвижимость решает несколько проблем. Это и вложения твои, и жить можно, не тратя на аренду, отдавая кому-то каждый месяц. А квартирная плата тоже растет, и лучше уж за ипотеку какую-то сумму отдавать, но за себя, а не так. Люди умные, потому и жилье у нас всегда ценилось. В прогнозы обвала цен я, например, не верю. Это говорят те, кто не понимает, или кому выгодно, чтоб люди боялись и шли продавать. Сговор, только и всего. Правда, есть одно большое «но». Так как денег у меня почти не откладывается, то я трачу все на ребенка. И одеть надо, и кружки какие-то, и образование хорошее, курсы. Это все тоже вклады в будущее, в его жизнь, в профессию. На себя тратить почти не получается, хотя очень хочется иногда. Особенно, когда в торговые центры заходишь.
КРИСТИНА ДУШИНА, работник торговли (Таллинн)
Лучше золото
Я на себе очень хорошо ощущаю уровень инфляции. Деньги лучше всего сохраняются при покупке золота и коллекционного алкоголя. Я говорю о малых суммах, конечно, не про 50 тысяч. Золото за последние годы выросло очень ощутимо. Если не золото, то дорогая бытовая техника, которая проработает долго и качественно улучшит мою жизнь. Причем брать надо разную технику, из-за инфляции она тоже дорожает. Лучше сейчас. Про пожилых могу сказать, что у них много устаревших стереотипов. Они не стараются покупать технику или золото, а склонны откладывать бумажные деньги. Я сужу по своей бабушке, она вообще не тратит на себя.
ОЛЬГА КАЗАКОВА, работник инвентаризации (Таллинн)
В семью и на здоровье
Для меня лучшие накопления – это здоровье. Все, что в семье удается отложить, мы тратим на отдых, лечение и положительные эмоции. Конечно, что-то откладывается на хозяйственные покупки, что-то из гардероба, но все недорогое. А вот отдых должен быть на высшем уровне, и если путешествовать, то с учетом и реализации пожеланий всех членов семьи. Жизнь дается один раз, и мы так мало уделяем внимания близким, что поездка куда-то – это не только повод набраться впечатлений, но и побыть вместе вне повседневности. Так что лучшая инвестиция – в саму семью и ее здоровье.
Комментарий автора
Все чаще рост инфляции вынуждает жителей Эстонии задумываться о способах сохранения накоплений. К концу года во многих семьях эта тема становится одной из самых важных, и главный вопрос здесь – тратить или беречь? Способов много: от внеплановых закупок бытовой техники, мебели и золота до туристических поездок и привычного банковского вклада. Однако активности нигде не наблюдается.
Если говорить об объемах продаж в супермаркетах как о наиболее точном показателе покупательной способности населения, то они снижаются. Как сообщает главный специалист Swedbank Тыну Мертсина, покупательная способность среднестатистического работника на зарплате падает уже почти год, и это падение ускоряется. По его мнению, чувство уверенности покупателей уже упало до уровня 1990-х годов. Покупательная способность сегодня сдерживается высокими коммунальными платежами и резким подорожанием топлива. Что касается банковских вкладов, то даже рост процентных ставок не слишком стимулирует жителей Эстонии нести деньги в банк. «Поскольку инфляция очень высокая, мы все больше наблюдаем, как население использует накопления для повседневных нужд», – сказал член правления Swedbank Тармо Улла.
Действительно, сегодня рост инфляции отразился на всех. По данным службы статистики Eurostat, несмотря на небольшое снижение показателей инфляции с рекордных 25,2 процента в августе до 22,4 процента в октябре, мы до сих пор остаемся в лидерах по инфляции в еврозоне. На втором месте находится Литва с 22,2 процента, на третьем – Венгрия с 21,9 процента, а Латвия с показателем в 21,8 процента замыкает печальную четверку. Самые низкие индексы инфляции в октябре показали Франция, Испания и Мальта, чьи показатели – 7,1, 7,3 и 7,5 процента соответственно. Как это ни удивительно, но по ценам на некоторые товары Эстония обогнала соседнюю Финляндию, где средний уровень жизни значительно выше. Согласно подсчетам, которые проводила редакция газеты Helsingin Sanomat, за последний год в Эстонии рыба выросла в цене почти на 77 процентов, тогда как в Финляндии – на 47.
То же касается и линейки молочных продуктов, включая сыр, а также овощей. Двухкилограммовый мешок картофеля в Эстонии сегодня стоит дороже 2,5 евро, а в магазинах соседей – все еще менее двух евро. Мы поинтересовались у жителей Эстонии, как в таких условиях они пытаются сохранить имеющиеся накопления и спасти их от инфляции, какие способы считают наиболее удачными. В ходе опроса своими мнением поделились более тридцати жителей Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы и Таллина.
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