Опрос недели ⟩ Кому жители Эстонии отдают свои деньги, чтобы спасти их от инфляции?

Лучше золото

Я на себе очень хорошо ощущаю уровень инфляции. Деньги лучше всего сохраняются при покупке золота и коллекционного алкоголя. Я говорю о малых суммах, конечно, не про 50 тысяч. Золото за последние годы выросло очень ощутимо. Если не золото, то дорогая бытовая техника, которая проработает долго и качественно улучшит мою жизнь. Причем брать надо разную технику, из-за инфляции она тоже дорожает. Лучше сейчас. Про пожилых могу сказать, что у них много устаревших стереотипов. Они не стараются покупать технику или золото, а склонны откладывать бумажные деньги. Я сужу по своей бабушке, она вообще не тратит на себя.

В семью и на здоровье

Для меня лучшие накопления – это здоровье. Все, что в семье удается отложить, мы тратим на отдых, лечение и положительные эмоции. Конечно, что-то откладывается на хозяйственные покупки, что-то из гардероба, но все недорогое. А вот отдых должен быть на высшем уровне, и если путешествовать, то с учетом и реализации пожеланий всех членов семьи. Жизнь дается один раз, и мы так мало уделяем внимания близким, что поездка куда-то – это не только повод набраться впечатлений, но и побыть вместе вне повседневности. Так что лучшая инвестиция – в саму семью и ее здоровье.

Комментарий автора

Все чаще рост инфляции вынуждает жителей Эстонии задумываться о способах сохранения накоплений. К концу года во многих семьях эта тема становится одной из самых важных, и главный вопрос здесь – тратить или беречь? Способов много: от внеплановых закупок бытовой техники, мебели и золота до туристических поездок и привычного банковского вклада. Однако активности нигде не наблюдается.

Если говорить об объемах продаж в супермаркетах как о наиболее точном показателе покупательной способности населения, то они снижаются. Как сообщает главный специалист Swedbank Тыну Мертсина, покупательная способность среднестатистического работника на зарплате падает уже почти год, и это падение ускоряется. По его мнению, чувство уверенности покупателей уже упало до уровня 1990-х годов. Покупательная способность сегодня сдерживается высокими коммунальными платежами и резким подорожанием топлива. Что касается банковских вкладов, то даже рост процентных ставок не слишком стимулирует жителей Эстонии нести деньги в банк. «Поскольку инфляция очень высокая, мы все больше наблюдаем, как население использует накопления для повседневных нужд», – сказал член правления Swedbank Тармо Улла.

Действительно, сегодня рост инфляции отразился на всех. По данным службы статистики Eurostat, несмотря на небольшое снижение показателей инфляции с рекордных 25,2 процента в августе до 22,4 процента в октябре, мы до сих пор остаемся в лидерах по инфляции в еврозоне. На втором месте находится Литва с 22,2 процента, на третьем – Венгрия с 21,9 процента, а Латвия с показателем в 21,8 процента замыкает печальную четверку. Самые низкие индексы инфляции в октябре показали Франция, Испания и Мальта, чьи показатели – 7,1, 7,3 и 7,5 процента соответственно. Как это ни удивительно, но по ценам на некоторые товары Эстония обогнала соседнюю Финляндию, где средний уровень жизни значительно выше. Согласно подсчетам, которые проводила редакция газеты Helsingin Sanomat, за последний год в Эстонии рыба выросла в цене почти на 77 процентов, тогда как в Финляндии – на 47.

То же касается и линейки молочных продуктов, включая сыр, а также овощей. Двухкилограммовый мешок картофеля в Эстонии сегодня стоит дороже 2,5 евро, а в магазинах соседей – все еще менее двух евро. Мы поинтересовались у жителей Эстонии, как в таких условиях они пытаются сохранить имеющиеся накопления и спасти их от инфляции, какие способы считают наиболее удачными. В ходе опроса своими мнением поделились более тридцати жителей Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы и Таллина.