ВСЕ БОЛЕЮТ ⟩ Рестораны закрываются, театр отменил спектакль

Если игрокам HC Tallinn в среду приходилось справляться только с одной заменой, у игроков из Вильянди ситуация была ненамного лучше. Хоть на скамейке запасных и было много людей, большую их часть составляли игроки молодежной команды, которых в срочном порядке вызвали на подмогу.

Тренер «Вильянди» Марко Кокс после игры признал, что болезнь подкосила команду. На этой неделе некоторым ребятам пришлось входить в игру сразу после выздоровления. Очевидно, что физическая форма в этой ситуации оставляла желать лучшего.

Главный тренер HC Tallinn Ристо Лепп сказал, что в команде и так мало игроков и на самом деле в среду было два заболевших игрока: один остался дома, а другой стоял в воротах. «Болеют те, у кого слабый организм. В ноябре и декабре организм наиболее ослаблен», – констатировал он.

Кафе в Академии культуры было несколько дней закрыто

Кафе, работающее в подвальном помещении Академии культуры, несколько дней в середине недели вообще не работало, так как заболели все сотрудники. «Сначала один, потом второй, а затем и третий», – перечислил собственник кафе Яак Бергманн. И ему ничего не оставалось, как закрыть кафе на пару дней, потому что так быстро нанять временную рабочую силу невозможно. «Особенно таких сотрудников, кто мог справиться в обеденное время, когда объем работы резко возрастает», – заявил он.