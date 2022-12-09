Когда в среду вечером арбитр стартовым свистком ознаменовал начало матча по гандболу в спорткомплексе Вильянди, на скамейке соперников из HC Tallinn сидел только один запасной игрок, а вратарь переносил болезнь на ногах. На самом деле столичной команде еще повезло, потому что поединок смог состояться, но, например, спектакль в театре «Угала» в четверг пришлось отменить из-за болезни актеров. Несколько заведений общественного питания также не смогли открыться по причине заболевших сотрудников.
ВСЕ БОЛЕЮТ ⟩ Рестораны закрываются, театр отменил спектакль
Если игрокам HC Tallinn в среду приходилось справляться только с одной заменой, у игроков из Вильянди ситуация была ненамного лучше. Хоть на скамейке запасных и было много людей, большую их часть составляли игроки молодежной команды, которых в срочном порядке вызвали на подмогу.
Тренер «Вильянди» Марко Кокс после игры признал, что болезнь подкосила команду. На этой неделе некоторым ребятам пришлось входить в игру сразу после выздоровления. Очевидно, что физическая форма в этой ситуации оставляла желать лучшего.
Главный тренер HC Tallinn Ристо Лепп сказал, что в команде и так мало игроков и на самом деле в среду было два заболевших игрока: один остался дома, а другой стоял в воротах. «Болеют те, у кого слабый организм. В ноябре и декабре организм наиболее ослаблен», – констатировал он.
Кафе в Академии культуры было несколько дней закрыто
Кафе, работающее в подвальном помещении Академии культуры, несколько дней в середине недели вообще не работало, так как заболели все сотрудники. «Сначала один, потом второй, а затем и третий», – перечислил собственник кафе Яак Бергманн. И ему ничего не оставалось, как закрыть кафе на пару дней, потому что так быстро нанять временную рабочую силу невозможно. «Особенно таких сотрудников, кто мог справиться в обеденное время, когда объем работы резко возрастает», – заявил он.
Еще одно кафе, принадлежащее Бергманну, – Day Off – продолжало работать, но и там среди работников были заболевшие. По словам Бергманна, в этом кафе больше сотрудников, поэтому в случае подобных кризисов им проще справиться.
Однако академическое кафе оказалось далеко не единственным, временно закрывшим свои двери из-за болезни поваров и официантов. Ресторан Grand Hotel в центре Вильянди на этой неделе также временно прекратил предлагать обеды. «Наши повара больны», – говорится в объявлении, размещенном на входной двери отеля.
540 зрителей остались за дверями
В четверг из-за болезни актера театр «Угала» был вынужден отменить спектакль «39 ступеней», который был поставлен только на прошлой неделе. Билеты в большой зал «Угала», вмещающий 540 зрителей, были распроданы. Также в середине ноября из-за болезни двух актеров пришлось отменить спектакли и изменить расписание.
«Типичные для зимы болезни возникают не чаще обычного», – сказала Кятлин Сумберг, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью театра.
«В последние годы добавился коронавирус, в условиях которого, согласно правилам, необходимо оставаться в изоляции в течение определенного количества дней независимо от того, как вы себя чувствуете», – отметила она.
Сумберг добавила, что в последний месяц в театре участились случаи заболевания гриппом А.
В начале недели газета Sakala писала, что из-за массового заболевания в школах опустели учебные классы. Также болеют многие учителя. Нагрузка на семейных врачей увеличилась скачкообразно, потому что заболевают целыми семьями.
Выздоровление при сезонном вирусном заболевании индивидуально и зависит от источника инфекции. В случае гриппа выздоровление занимает 7-14 дней.