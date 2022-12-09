Коррупционный скандал в Нарве: Госсуд не изменил обвинительный приговор

Согласно обвинению прокуратуры, предприниматель Сергей Березовский с июня 2018 года по конец марта 2019 года дал большую взятку Алексею Воронову, на тот момент руководившему принадлежащей городу Нарва фирмой Narva Vesi и являвшемуся депутатом городского собрания.

Предприятия Березовского за взятку получили возможность выигрывать тендеры и получать подряды Narva Vesi. Жена Березовского, Кира Березовская, была посредником в передачи взятки.

Березовский был приговорен к двум годам лишения свободы, три месяца из которых он должен отбыть в качестве шокового наказания после вступления приговора в законную силу, оставшуюся часть приговора ему отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырехлетнего испытательного срока. В качестве дополнительного наказания ему на три года запретили заниматься предпринимательской деятельностью.

Березовскую приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Окружной суд также присудил изъять у Березовской 462 100 евро взамен расширенной конфискации имущества, полученного преступным путем. Березовский перечислил эту сумму на свой банковский счет, а затем жене, которая на полученные деньги приобрела недвижимость.

Вынесенным в пятницу решением уголовная коллегия Госсуда оставила без изменений признание виновными обоих подсудимых и приговоры им, но отменила требование Березовской выплатить 462 100 евро.