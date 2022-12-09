Будущее Эстонии без сланца: удастся ли избежать социального взрыва и построить новую промышленность?

Снижение выбросов vs качество жизни

В ноябре 2018 года Еврокомиссия представила долгосрочную стратегию для снижения выбросов парниковых газов. Документ предусматривает путь Европы к климатической нейтральности, то есть к экономике с нулевыми выбросами в атмосферу парниковых газов. В стратегии оговариваются изменения во всех ключевых секторах экономики: энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве. Аналитики пришли к выводу, что переход к нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году возможен, но подразумевает обновление технологий в производстве, отказ от использования ископаемых топлив, поддержку граждан в переходный период.

Механизм справедливого перехода (англ. – Just Transition Mechanism) стал ключевым инструментом для обеспечения равных условий для всех участников программы перехода к климатически нейтральной экономике. Иными словами, отдельные регионы не должны отставать в развитии и терять качество жизни только потому, что у них исторически больше использовались загрязняющие виды производств.

Круглый стол «Возможности справедливого перехода для Ида-Вирумаа»

• Кивиыли, 29 мая 2019 В совещании участвовали 25 сторон: госучреждения, профсоюзы, местные самоуправления Ида-Вирумаа, предприятия, ученые, местные жители и общественные организации

Результаты обсуждения за круглым столом

Участники определили, какие риски, вызванные сокращением сланцевой промышленности в регионе, поможет устранить справедливый переход.

• У самоуправлений снизятся доходы от платы за разработку шахт и платы за пользование водой; безработные жители не платят налоги.

• Экономический рост региона/государства затруднен, если доходы от сланца нечем заменить.

• Отчуждение и социальное напряжение между регионом и государством, между различными группами людей.

• Безработица и социальные проблемы.

• Эмиграция и запустение.

• Энергетическая безопасность (до прошлого года мы производили больше энергии, чем сами потребляли, теперь работают два энергоблока из 11, и в будущем сланцевые энергоблоки будут остановлены.