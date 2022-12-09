Фото ⟩ «Не нажимайте цифру один!»: жителям Эстонии приходят фейковые сообщения от имени полиции

Веб-координатор Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова-Алферьев сказала, что полиция обратила внимание на то, что в социальных сетях стало распространяться вирусное фото с напечатанным текстом, якобы это предупреждение от полиции.

«В тексте содержится предупреждение о мошенниках, которые звонят по телефону и просят нажать цифру 1, если вы вакцинировались, – говорит веб-координатор. Затем злоумышленники, якобы, получают доступ к вашим банковским карточкам, а телефон блокируется».

Фролова-Алферьев призывает обратить внимание на несколько пунктов:

полиция предупреждает о различных опасностях по своим официальным каналам;

от нажатия одной клавиши на телефоне невозможно его заблокировать;

также невозможно от нажатия цифры на телефонном табло получить доступ к данным на телефоне, а уж тем более к вашим банковским данным.