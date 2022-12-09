Среди жителей Эстонии стремительно распространяется очередная мошенническая схема. В полиции Rus.Postimees заверили, что речь идет о фейковом сообщении.
Фото ⟩ «Не нажимайте цифру один!»: жителям Эстонии приходят фейковые сообщения от имени полиции
Веб-координатор Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова-Алферьев сказала, что полиция обратила внимание на то, что в социальных сетях стало распространяться вирусное фото с напечатанным текстом, якобы это предупреждение от полиции.
«В тексте содержится предупреждение о мошенниках, которые звонят по телефону и просят нажать цифру 1, если вы вакцинировались, – говорит веб-координатор. Затем злоумышленники, якобы, получают доступ к вашим банковским карточкам, а телефон блокируется».
Фролова-Алферьев призывает обратить внимание на несколько пунктов:
- полиция предупреждает о различных опасностях по своим официальным каналам;
- от нажатия одной клавиши на телефоне невозможно его заблокировать;
- также невозможно от нажатия цифры на телефонном табло получить доступ к данным на телефоне, а уж тем более к вашим банковским данным.
«Пожалуйста, не распространяйте фейковые новости, тем самым внося панику, страх и отчание в киберпространстве. Не все люди умеют проверять информацию или отнестись критически к тому, что увидели в социальных сетях. Очень важно не стать источником лжи и не нанести безответственным щелчком мышки "поделиться" непроверенной информацией психологическую травму другому человеку. Давайте будем учиться интернет-культуре и будем делиться только проверенной информацией», – позывает сотрудница полиции.