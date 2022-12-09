Дмитрий Дмитриев ⟩ Почем цена образования для соцдемов?

Цена, за которую социал-демократы согласились на реформу образования, чуть более шести миллионов евро. Именно по поводу этих шести миллионов, оказавшихся в строке расходов бюджета Министерства внутренних дел (глава МВД – соцдем) недавно разгорелся скандал в СМИ. Комментируя эту тему для ERR, экс-министр финансов Пентус-Розиманнус пояснила, что еще при формировании коалиции велись серьезные переговоры как по поводу скорейшего перехода образования на эстонский язык обучения, так и по поводу желания социал-демократов направить больше средств на региональное развитие.

К соглашению пришли по обоим пунктам. При этом Пентус-Розиманнус отметила, что для социал-демократов региональная поддержка была так же важна, как скорейший переход образования на эстонский язык для «Отечества» и реформистов. В итоге, по ее словам, в равной степени были учтены пожелания всех сторон. Такой вот политический компромисс.

Всего год назад, когда соцдемы были в оппозиции, их генеральный секретарь Эдуард Одинец подчеркивал, что план перехода – это не что иное, как желание министерства образования добить русские школы. Причем комментировал он тогда намерение прошлого министра образования перевести все обучение на эстонский к 2035 году, а не в ускоренном порядке, как это хочет сделать нынешнее правительство. Одним из аргументов Одинца было то, что найти необходимое количество учителей невозможно.

Однако шесть миллионов заставили соцдемов полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Предложенный «Отечеством» план стремительного перехода социал-демократы поддержали обеими руками. Катастрофическая нехватка преподавателей, отсутствие методик обучения, перспектива заполучить «учителей» со средним образованием и как результат всего этого – резкое падение качества обучения – для соцдемов больше не проблема. Одинец, как и его однопартийцы, голосовали против предложения центристов отклонить законопроект о переходе.