ФОТО ⟩ Город завалило снегом: кому радость, кому беда

Уборке снега больше всего мешают автомобили, которые «забыли» припаркованными
Водители снегоуборщиков недовольны, что домовладельцы перекидывают убранный снег обратно на дорогу
Рабочие дни уборщиков снега могут заканчиваться уже в утренние часы
Снегопады, обрушившиеся в первой половине декабря, не дают продохнуть ни снегоуборщикам, ни домовладельцам. В последнее время снег идет почти 24 часа в сутки, и для того, чтобы люди могли двигаться, а машины ездить, приходится постоянно много работать. Postimees узнал, как в Таллинне справляются со снежными заторами в Мустамяэ, Нымме и Пирита-Козе.
На заснеженной улице Мустамяэ два сотрудника муниципальной полиции (МуПо) растерянно обходят две неправильно припаркованные машины. Кажется, автомобили уже давно стоят возле детской больницы, потому что на одном из них снега прилично.
«Был вызов в связи с тем, что припаркованные автомобили мешают уборке снега. Мы пока что не выписали штраф, но оставили на лобовом стекле автовладельца сообщение о том, что парковаться здесь некорректно, – говорит Тимо Кубьяс, руководитель патрульной службы надзора. – С той машиной, на которой больше снега, уже раньше пытался разобраться наш сотрудник района Мустамяэ. Мы попытаемся связаться с владельцем и попросим его забрать машину».
По словам Кубьяса, сейчас занимаются неправильно припарковавшимися, а вдобавок зимой всегда приходится следить, чтобы тротуары не были скользкими.
Муниципальные полицейские возят в своих патрульных машинах гранитную крошку, которую разбрасывают на скользких участках, когда выезжают на вызов.
Кубьяс говорит, что если горожане замечают неубранные груды снега или гололед, они должны немедленно сообщить об этом в МуПо. Звонки и сообщения по электронной почте ожидаются 24 часа в сутки.
«Сегодня мы осмотрелись и определили, что хотя в некоторых местах снег можно было бы убрать и получше, в большинстве случаев картина довольно приглядная, – говорит Кубьяс. – Наибольшую озабоченность по-прежнему вызывают те, кто неправильно паркуется, что препятствует уборке снега».
Направляясь из района Сютисте в парк Мянни, мы встречаем шагающего по узкой дорожке с сумкой для покупок Антса, который машет рукой и говорит, что ничего страшного. Утром дворник обычно расчищает все дороги перед домом, подтверждает 83-летний мужчина, который говорит, что не боится скользкой погоды или пробираться по снегу. «Пробираться все-таки приходится, если снег все время идет, ничего не поделаешь. Может, действительно, где-то возникли неприятности, или просто люди нытики, но я слишком стар, чтобы ныть. Я живу в Мустамяэ с 1963 года и видел здесь гораздо худшее. Сейчас все очень хорошо!»
В парке Мянни идет напряженная работа. По словам Риты, которая следит здесь за порядком, здесь много скамеек, детских аттракционов и прочего, что нужно постоянно убирать. «Работы много, потому что весь день идет снег, – говорит она. – Обычно я начинаю свою смену в половине двенадцатого, но мой коллега работает двенадцать часов подряд – с восьми утра до восьми вечера. Ночью не работаем, а утром сразу приступаем к сгребанию и уборке. В уборке снега нет ничего сложного – я люблю снег, могу тут целый день возиться. Я всегда работала на улице, и такая жизнь мне подходит».
О том, что парк Мянни радует даже в условиях сильного снегопада, свидетельствует тот факт, что на глаза попадаются и гуляющие с детскими колясками, и те, кто занимается ходьбой с палками.
На Вана-Мустамяэ возле трамплина разъезжает мини-уборщик, ловко лавируя между припаркованными автомобилями. Время от времени водитель выходит из машины и оценивает какой-нибудь сугроб – достаточно ли хорошо он прижат к забору. Водитель снегоуборщика Ивар считает ситуацию в Вана-Мустамяэ, мягко говоря, сумасшедшей. «Снега очень много, его некуда складывать, а улицы здесь особенно узкие. Я начал здесь сегодня в половине восьмого утра, но снег продолжает идти все время, и конца ему не видно. Я понятия не имею, к какому времени я смогу здесь управиться, пожалуй, может дойти и до ночи».
Работа в этом районе затруднена еще и тем, что на улицах много припаркованных автомобилей. Между ними не пролезет снегоуборщик. «Некоторые автовладельцы вообще не думают, что снег надо убирать – главное, суметь припарковаться. А потом жалуются, что на улицах полно снега», – замечает Ивар и добавляет, что домовладельцы постоянно делают то, что им, вообще-то, не разрешено делать – перекидывают убранный снег обратно на дорогу.
На соседней узенькой улочке домовладелец Райво хлопочет с лопатой для снега, и, по его словам, с этими снежными валами, собранными снегоуборщиком, больше ничего не поделать, кроме как забрасывать их в свой сад. Его забор, огораживающий сад, длиной в 60 метров, так что тротуар еще можно почистить. «Если здоровье в порядке, с уборкой снега вполне можно справиться. Уборка такого длинного отрезка тротуара неизбежно занимает пару часов. Бывает, однако, что я едва я перекидаю снег в свой огород, как приезжает трактор управы района города, и нагребает высокий вал заново. Тогда снова приходится засучить рукава. Но я не жалуюсь, это тоже приятно, когда на дворе такой снегопад. Это делает зиму прекрасной», – говорит местный житель.
Однако у Райво находится несколько критических замечаний в адрес районной управы. Например, он пошел в поликлинику со своей супругой-инвалидом и обнаружил, что перед поликлиникой нагребли большой снежный вал. Однако в случае с такими заведениями следует особенно задумываться о том, как там должны передвигаться зимой люди, у которых и так есть с этим проблемы. И даже у совершенно здоровых людей обильный снег вызывает трудности.
Перед Ныммеской поликлиникой действительно очень высокий снежный вал. А вот ситуация вокруг магазина начинает выправляться, ведь там есть моторизованная щетка. Андрей говорит, что толкать снег такой машиной одно удовольствие, потому что она делает тяжелую работу за человека. «Я каждый день тружусь вокруг магазина, но у меня есть и другие объекты, – объясняет он. – Сегодня я начал в шесть часов утра, и рабочий день не закончится, пока все объекты не будут приведены в порядок. Иногда приходишь домой в два часа ночи, иногда вообще только в четыре. А мой завтрашний рабочий день уже начнется в три часа ночи».
На другом конце Таллинна, в дачном пригороде Пирита-Козе, улицы лишь немногим шире, чем в Нымме Вана-Мустамяэ, но припаркованных автомобилей здесь значительно меньше. Аннели деловито суетится вокруг снежного вала идущего вдоль тротуара под забором своего сада в свете уличных фонарей. Она уже почистила перед калиткой и автомобильными воротами.
«Мне кажется нормальным, когда перед моим домом могут и машины проехать, и мамы с ребенком в санках могут свободно передвигаться, не залезая в сугроб – я могу и дорожку расчистить», – объясняет женщина. И подтверждает, оценивающе глядя на большой снежный вал вдоль садовой ограды, что такая картина совершенно нормальная, в ней нет ничего страшного.
Аннели добавляет, что тем временем она была настолько занята на работе, что ей не удавалось расчистить снег по нескольку дней. Теперь это приходится делать за все прошедшее время, так что она уже вся мокрая. «От чего тут грустить и жаловаться, это же природа, и скорее следует быть благодарным за то, что идет снег», – говорит Аннели.
Через несколько улиц, прямо под берегом, Хейно возится с машиной. Говорит, что не может его выключить до тех пор, пока расчистит до подсобного здания. Когда он возвращается, мужчина объясняет, что это снегоуборочная фреза, которая очень полезна для уборки особенно больших поверхностей. «У меня уходит полтора часа на уборку с помощью фрезы. Перед домом надо почистить, и если городской плуг не доехал до нашей улицы, то я и по ней пройдусь. Я только начал сегодня, и, вероятно, придется поработать еще один час. Я радуюсь снегу, мы видим его только раз в году!»