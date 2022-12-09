ФОТО ⟩ Город завалило снегом: кому радость, кому беда

На заснеженной улице Мустамяэ два сотрудника муниципальной полиции (МуПо) растерянно обходят две неправильно припаркованные машины. Кажется, автомобили уже давно стоят возле детской больницы, потому что на одном из них снега прилично.

«Был вызов в связи с тем, что припаркованные автомобили мешают уборке снега. Мы пока что не выписали штраф, но оставили на лобовом стекле автовладельца сообщение о том, что парковаться здесь некорректно, – говорит Тимо Кубьяс, руководитель патрульной службы надзора. – С той машиной, на которой больше снега, уже раньше пытался разобраться наш сотрудник района Мустамяэ. Мы попытаемся связаться с владельцем и попросим его забрать машину».

По словам Кубьяса, сейчас занимаются неправильно припарковавшимися, а вдобавок зимой всегда приходится следить, чтобы тротуары не были скользкими.

Муниципальные полицейские возят в своих патрульных машинах гранитную крошку, которую разбрасывают на скользких участках, когда выезжают на вызов.

Кубьяс говорит, что если горожане замечают неубранные груды снега или гололед, они должны немедленно сообщить об этом в МуПо. Звонки и сообщения по электронной почте ожидаются 24 часа в сутки.

По словам Тимо Кубьяса, старшего инспектора МуПо, в снежную зиму больше всего причиняют беспокойства те, кто неправильно паркуется, и те, кто не использует свои автомобили, но держит их на улице. Для работников снегоуборочной техники это головная боль. Фото: Таави Сепп

«Сегодня мы осмотрелись и определили, что хотя в некоторых местах снег можно было бы убрать и получше, в большинстве случаев картина довольно приглядная, – говорит Кубьяс. – Наибольшую озабоченность по-прежнему вызывают те, кто неправильно паркуется, что препятствует уборке снега».