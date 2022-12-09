1 ноября прошел всемирный конкурс ораторского искусства Международной молодежной палаты (JCI), в котором победила эстонка Ева Мария Хансон, представлявшая Европу.
Чемпионкой мира по ораторскому искусству JCI впервые стала девушка из Эстонии
В предыдущем туре Еву Марию выбрали чемпионкой JCI Европа и так в начале ноября она виртуально представила всю JCI Европа на конкурсе ораторского искусства в рамках JCI World Congress.
Тема, выбранная Хансон: «Адаптивность, безусловно, является одним из самых важных лидерских качеств, поскольку бизнес-среда сильно изменилась и постоянно меняется быстрее, чем когда-либо».
Конкурс ораторского искусства, длившийся 1,5 года, состоял из пяти этапов. Конкурс завершился победой Евы Марии Хансон, члена JCI Эстония. Сама она говорит, что ораторское искусство – это область, которая очаровывала ее с тех пор, как она присоединилась к Тартуской палате JCI: «Это искусство, которое дает возможность проявить мужество, ум и умение выступать перед множеством людей по всему миру, передавая сообщение, важное для исполнителя».
Эстония еще никогда не становилась чемпионом мира в конкурсе ораторского искусства JCI. «Я чрезвычайно горжусь и собой, и Национальной палатой, что нам удалось победить в этом году, когда финальный тур проходил онлайн. Великие дела делаются не в одиночку, а вместе», – говори Ева-Мария и добавляет, что на пути к званию чемпиона мира ей помогли шесть мастеров своего дела.
Необходимый навык для жизни
Трийн Паюмаа, президент JCI Эстония, подчеркивает, что говорить, писать качественную речь и произносить ее – это умение, которое крайне необходимо в жизни.
«Выступления – это самый большой страх многих людей. В каком-то смысле это как раздеться перед другими – нужно говорить от души, глубоко, на тему, и иногда эта тема очень личная. Вот почему вы должны открыться, и это нелегко. С помощью речи можно воздействовать на людей, выражать свои мысли и мнение. Темы речевого конкурса актуальны и сосредоточены на проблемах и поиске решений. Благодаря конкурсу проблемы тщательно анализируются, и это идеальная площадка для создания проектов», – подчеркивает важность конкурса речей президент Национальной палаты.
Она также отметила: «Эстония много лет не участвовала в конкурсе речей. Традиция, возрожденная в прошлом году, получила новый импульс и дыхание благодаря успеху Евы Марии. Став чемпионом Европы по ораторскому искусству JCI, мы достигли большего, чем могли мечтать – Ева Мария вошла в историю! Представляя Европу, JCI была на мировом уровне – участие приняли организации всех европейских стран. Выступления Евы Марии были лучшими для меня в этом году! Я не могу быть более гордой».
Триин поясняет, что, хотя Ева Мария стояла на сцене одна, на самом деле в этом путешествии было много людей, которые поддерживали ее. «Люди, которые ее поддерживают, помогли Еве Марии отполировать речь, выступление и тему до совершенства. Добавьте к этому трудолюбие, обаяние, фантастический английский и дух Евы, и вы получите непревзойденное сочетание! Я верю, что Ева сможет воспитать несколько поколений лучших ораторов. Она является источником вдохновения для нас всех », – сказала Паюмаа.