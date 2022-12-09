Чемпионкой мира по ораторскому искусству JCI впервые стала девушка из Эстонии

В предыдущем туре Еву Марию выбрали чемпионкой JCI Европа и так в начале ноября она виртуально представила всю JCI Европа на конкурсе ораторского искусства в рамках JCI World Congress.

Тема, выбранная Хансон: «Адаптивность, безусловно, является одним из самых важных лидерских качеств, поскольку бизнес-среда сильно изменилась и постоянно меняется быстрее, чем когда-либо».

Конкурс ораторского искусства, длившийся 1,5 года, состоял из пяти этапов. Конкурс завершился победой Евы Марии Хансон, члена JCI Эстония. Сама она говорит, что ораторское искусство – это область, которая очаровывала ее с тех пор, как она присоединилась к Тартуской палате JCI: «Это искусство, которое дает возможность проявить мужество, ум и умение выступать перед множеством людей по всему миру, передавая сообщение, важное для исполнителя».

Эстония еще никогда не становилась чемпионом мира в конкурсе ораторского искусства JCI. «Я чрезвычайно горжусь и собой, и Национальной палатой, что нам удалось победить в этом году, когда финальный тур проходил онлайн. Великие дела делаются не в одиночку, а вместе», – говори Ева-Мария и добавляет, что на пути к званию чемпиона мира ей помогли шесть мастеров своего дела.

Необходимый навык для жизни

Трийн Паюмаа, президент JCI Эстония, подчеркивает, что говорить, писать качественную речь и произносить ее – это умение, которое крайне необходимо в жизни.