Йоханна-Мария Лехтме награждена медалью Вооруженных сил Украины

«Это был приятный сюрприз. Я пока сама видела ее только на фотографии. На следующей неделе поеду в Украину, тогда и получу», – сказала Лехтме. Вместе со «Славой Украине» Лехтме доставила в Украину десятки машин скорой помощи и так называемых партизанских машин скорой помощи, медикаменты, организовала в Эстонии тренинги и учения для фронтовых медиков.

«На прошлой неделе украинские фронтовые врачи Дмитрий Самофалов и Федор Сердюк отправились на конференцию по медицине войны и медицины катастроф в Эстонии, чтобы рассказать о том, как на самом деле оказывается помощь на фронте и чем она отличается от традиционной медицины», – сказала Лехтме.

Такую же медаль получил Геннадий Васькив, сотрудник партнерской организации «Славы Украины» «Все для Победы».

Герои в снегу облачатся в зимнюю форму

Лехтме отправится в Украину, а именно в Днепр, уже на следующей неделе. Там она раздаст бойцам военную зимнюю форму, изготовленную при поддержке кампании «1000 героев в снегу», а также посылки, собранные в рамках текущей кампании «Рождество надежды», которые доставляют еду, теплые вещи и предметы гигиены семьям, живущим вблизи фронтовой линии.