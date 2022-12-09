Йоханна-Мария Лехтме, генеральный директор общественной организации «Слава Укаине», в начале недели получила приятную новость-сюрприз от своего украинского партнера по сотрудничеству: Вооруженные силы Украины вручили ей медаль благодарности за помощь Украине и особенно за организацию медицинской помощи.
Йоханна-Мария Лехтме награждена медалью Вооруженных сил Украины
«Это был приятный сюрприз. Я пока сама видела ее только на фотографии. На следующей неделе поеду в Украину, тогда и получу», – сказала Лехтме. Вместе со «Славой Украине» Лехтме доставила в Украину десятки машин скорой помощи и так называемых партизанских машин скорой помощи, медикаменты, организовала в Эстонии тренинги и учения для фронтовых медиков.
«На прошлой неделе украинские фронтовые врачи Дмитрий Самофалов и Федор Сердюк отправились на конференцию по медицине войны и медицины катастроф в Эстонии, чтобы рассказать о том, как на самом деле оказывается помощь на фронте и чем она отличается от традиционной медицины», – сказала Лехтме.
Такую же медаль получил Геннадий Васькив, сотрудник партнерской организации «Славы Украины» «Все для Победы».
Герои в снегу облачатся в зимнюю форму
Лехтме отправится в Украину, а именно в Днепр, уже на следующей неделе. Там она раздаст бойцам военную зимнюю форму, изготовленную при поддержке кампании «1000 героев в снегу», а также посылки, собранные в рамках текущей кампании «Рождество надежды», которые доставляют еду, теплые вещи и предметы гигиены семьям, живущим вблизи фронтовой линии.
«Рождество надежды» началось не с таким размахом, как сбор денег на зимнее обмундирование для солдат. За две недели было собрано 476 538 евро, на которые можно собрать почти 8 000 пакетов помощи. «Я не расстроена этим. Есть как есть, мы помогаем людям, чем можем», – сказала Лехтме. Она добавила, что «Слава Укаине» уже внесла предоплату на заказ 10 000 упаковок из своих резервов и уже роздано 4 000 упаковок. Это означает, что помощь достигнет 28 тысяч человек.
«Я особенно рада, что многие компании связались с нами и сделали пожертвования», – сказала Лехтме. Где-то пятьсот, где-то пять тысяч евро, но были пожертвования и в 50 000 евро. «Одна компания написала, что хочет отдавать нам два процента от своего оборота каждый месяц с декабря по май следующего года», – сказала Лехтме.
Посылка надежды
Еда: гречка, рис, овсянка быстрого приготовления, макароны, томатная паста, молоко длительного хранения, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, три мясные консервы, три рыбные консервы, шоколад и чай.
Предметы гигиены: две зубные щетки, зубная паста, мыло, шампунь-гель для душа, порошок для мытья рук, таблетки для очистки воды.
Теплое одеяло и две подушки.
Восемь свечей длительного горения, десять пачек спичек, фонарик и дополнительные батарейки для фонарика.
В комплект входят теплые шерстяные носки, перчатки, шапки и шарфы, связанные эстонцами.
Содержание пакетов помощи может меняться в зависимости от потребностей нуждающихся.
Некоммерческая организация «Слава Украине» была основана 7 марта этого года и на данный момент доставила в Украину более 90 машин скорой помощи и военно-эвакуационных машин, более 3500 украинских военных прошли тактико-медицинскую подготовку, участвовали в строительстве полевого госпиталя, подарили дроны, генераторы и др.
В настоящее время «Слава Украина» имеет два направления деятельности. Одно из них – поддержка украинской армии, второе направление – гуманитарная помощь регионам, непосредственно оказавшимся в зоне ведения боевых действий.