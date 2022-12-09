Кая Каллас: в экстренном порядке подключиться к центральноевропейской энергосистеме возможно уже сегодня

По словам премьер-министра Каи Каллас, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и готовности к различным сценариям риска.

«Если Эстонии и другим странам Балтии понадобится в экстренном порядке подключиться к центральноевропейской энергосистеме, это возможно осуществить уже сегодня», отметила она.

Премьер-министр добавила, что безопасность поставок электроэнергии и газа обеспечивается, если мы координируем свои действия с нашими соседями, причем как на упреждение, так и тем более во время потенциального кризиса.

«Поэтому Эстония вместе с Латвией и Литвой хотела бы заключить региональное соглашение о снабжении потребителей газом в случае нарушения надежности поставок. Экономия энергии также имеет большое значение. Нам всем необходимо приложить совместные усилия для сокращения потребления», – сказала она.

Премьер-министр отметила, что в течение года мы вместе принимали очень важные решения, чтобы положить конец нашей зависимости от российских энергоносителей. «Нам удалось избавиться от российского газа и в то же время обеспечить надежность газоснабжения в регионе. Уже весной мы прекратили торговлю электроэнергией с Россией», – сказала Каллас.

Что касается нефти, то с 5 декабря запрещен импорт российской нефти в Европейский союз и действует потолок цен, согласованный между G7 и ЕС. Через два месяца в ЕС также будет наложен запрет на импорт российских нефтепродуктов, который уже вступил в силу в Эстонии 5 декабря.