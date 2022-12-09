ПОЛИТОЛОГ ⟩ Европейцы рушат навязанные мифы о Второй мировой войне

Тут и говорить нечего – война XXI века и война информационной эпохи в Европе, в ежедневной жестокости которых каждый владелец телефона может убедиться сам, делает свое дело. Поскольку скрывать то, что происходит на самом деле, уже невозможно, в считанные часы оказываются разбитыми десятки мифов, а также представлений и взглядов, сложившихся при так называемом солидарном подходе.

Едва я успел обратить внимание (Pm, 22.11) на то, что если резолюция об осуждении фашизма и возрождении неонацизма ежегодно выдвигалась на голосование на Генассамблее ООН по инициативе путинской России, то с 2005 по 2021 год получила 121 голос «за» и 2 против в 53 странах воздержавшихся, то 4 ноября 2022 года результатом голосования было 105 голосов в поддержку, 52 голоса против и 15 воздержались. К длинному тексту резолюции было добавлено несколько фраз, указывающих на неправомерное использование Россией терминов «фашизм» и «неонацизм» для оправдания своих действий на Украине. Именно это и привело к изменению поведения стран-членов Евросоюза и их союзников – если до сих пор предпочитали занимать нейтральную позицию по отношению к тексту с прозрачной подоплекой, то теперь они вместе с США и Украиной проголосовали против этой резолюции.