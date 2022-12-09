ПОЛИТОЛОГ ⟩ Европейцы рушат навязанные мифы о Второй мировой войне
Европа начала переоценивать Вторую мировую войну
Немецкий парламент назвал Голодомор геноцидом
Российские антифашистские лозунги больше не работают
Россия узнала от немцев, что уже Голодомор являлся геноцидом. Переоценка Второй мировой войны в Европе идет полным ходом, пишет иностранный обозреватель Тоомас Алаталу.
Тут и говорить нечего – война XXI века и война информационной эпохи в Европе, в ежедневной жестокости которых каждый владелец телефона может убедиться сам, делает свое дело. Поскольку скрывать то, что происходит на самом деле, уже невозможно, в считанные часы оказываются разбитыми десятки мифов, а также представлений и взглядов, сложившихся при так называемом солидарном подходе.
Едва я успел обратить внимание (Pm, 22.11) на то, что если резолюция об осуждении фашизма и возрождении неонацизма ежегодно выдвигалась на голосование на Генассамблее ООН по инициативе путинской России, то с 2005 по 2021 год получила 121 голос «за» и 2 против в 53 странах воздержавшихся, то 4 ноября 2022 года результатом голосования было 105 голосов в поддержку, 52 голоса против и 15 воздержались. К длинному тексту резолюции было добавлено несколько фраз, указывающих на неправомерное использование Россией терминов «фашизм» и «неонацизм» для оправдания своих действий на Украине. Именно это и привело к изменению поведения стран-членов Евросоюза и их союзников – если до сих пор предпочитали занимать нейтральную позицию по отношению к тексту с прозрачной подоплекой, то теперь они вместе с США и Украиной проголосовали против этой резолюции.
Благодаря голосам стран Азии, Африки и Латинской Америки пропагандистская затея Кремля на этот раз все же увенчалась успехом, но уже сегодня мы можем быть уверены, что даже если родится новая резолюция ООН против фашизма-неонацизма, Кремль больше не будет автором этого текста.
Стоит вспомнить, что это был умелый ответный ход России в ситуации, когда в Совете Европы, Европарламенте и демократических странах проходило голосование по резолюциям, осуждающие преступления как гитлеровского, так и сталинского режимов. Не имея возможности избежать их, Москва вместе с зависимыми от нее странами третьего мира породила обсуждаемую выше резолюцию, которая повторялась из года в год. Таким образом, смогли избежать того, чтобы разоблачение преступлений сталинизма также не попало в повестку дня большой политики, пока новая война против Украины Путина, нового хозяина Кремля, не проложила ему дорогу.
Как известно, Вторая мировая война началась с соглашения от 23 августа 1939 года между Гитлером, говорившим об увеличении жизненного пространства германской расы, и Сталиным, мечтавшим осуществить коммунистическую мировую революцию, о ликвидации расположенного между ними польского государства и превратить другие страны Восточной Европы в сферу влияния одного или другого.
Конец польского государства шел рука об руку, в Финляндии Сталин застрял в упорном сопротивлении, но все же во многом добился того, чего хотел. Гитлеру удавалось лучше воевать на Западном фронте, это вдохновило его на открытие еще одного фронта, то есть на атаку своего партнера по договору. Это был очень серьезный просчет - три атакованных гиганта сплотились в антигитлеровский союз и это определило победителя войны.
Однако победителя не судят, и один из них, то есть Сталин, использовал все возможности, чтобы его сотрудничество с Гитлером было забыто, и чтобы возложить на Германию единоличную ответственность за развязывание Второй мировой войны и преступления, совершенные во время войны. Последнее также было юридически оформлено на первом Нюрнбергском процессе над ближайшими сообщниками Гитлера, т. е. военными преступниками.
Оккупированная Германия подверглась основательной денацификации, что породило у немцев сильное чувство вины, которое передавалось из поколения в поколение. Если к этому добавить, что воссоединение Германии было достигнуто прежде всего благодаря позиции тогдашнего лидера Советского государства Михаила Горбачева, то учет пожеланий Москвы стал едва ли не нормой во внешней политике Берлина. Такое положение дел, вершинами которого стали постановка почти всего Евросоюза в энергетическую зависимость от России (при помощи газопроводов от Дружбы до Северного потока) и заключенные при пособничестве Берлина и Парижа Минские соглашения, закреплявшие территориальные завоевания Москвы в Украине, продлилось до 27 февраля 2022 года. В этот день канцлер Олаф Шольц объявил в Бундестаге о новой внешней политике Германии в отношении России. Другими словами, было объявлено о прекращении прежней политики низкопоклонничества и о поддержке Украины в ее войне с Россией. Конечно, это было огромным сюрпризом для Кремля, но только началом сюрпризов.
Трудно сказать, как мог бы развиваться ход событий, если бы сам Путин не предпринял шагов по оказанию давления на Германию в 2019 году, когда война на Украине зашла в тупик, а президент США Трамп развернул кампанию против строительства «Северного потока». 2. Чтобы добиться выполнения обещания, полученного от канцлера Ангелы Меркель (которая обещала уйти с поста в 2018 году, но сделала это в 2021 году), Россия вдруг начала пересматривать судебные процессы над немцами и их приспешниками, проходившие на территории РФ в дни Великой Отечественной войны. Обвинение их в военных преступлениях теперь задним числом было заменено обвинениями в геноциде. Ясно одно: эти время от времени начинающиеся процессы должны были повлиять на Германию, чтобы она продолжила постройку «Северного потока – 2».
Как вы знаете, нынешнее более жесткое слово «геноцид» (образованное поляком Рафаэлем Лемкиным от греческого и латинского слов, означающих убийство народа) вошло в обиход только в декабре 1946 года, т. е. после первого Нюрнбергского процесса. Под геноцидом понимается убийство представителей определенной нации или этнической группы, насильственное помещение в опасную для жизни среду, изъятие детей и т. п.
Евреи называют свое массовое истребление с 1933 по 1945 год Холокостом. Он начался в Германии, но с началом Второй мировой войны на польской земле стал процессом, охватившим всю Европу.
Однако в 1939–1941 годах поляков массово убивали вместе с евреями, как по приказу Гитлера, так и по приказу Сталина. Наиболее известными действиями Кремля являются массовое убийство польских офицеров в Катыни и план депортации, осуществленный в Прибалтике 14 июня 1941 г. Пункт 7 предусматривал депортацию всех поляков в Сибирь. Поэтому неслучайно, когда Польша вступила в НАТО и Евросоюз и смогла начать в полной мере определять освещение своей истории, это означало и начало конца до тех пор единственного, созданного Москвой нарратива о начале и ходе Второй мировой войны.
Прежние устремления в том же направлении Эстонии, Латвии и Литвы теперь получили поддержку громадного Польского государства, и изменения были разительными. В 2018 году правительство нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого даже приняло термин «полокост», чтобы отразить то, что масштабы потерь поляков, происходившие на польских территориях, сравнимы с потерями там евреев (около трех миллионов каждый), – деталь, которая вызвала протесты влиятельной еврейской общины и увяла как тема, но при этом везде вместо "польских концлагерей" заговорили о "немецких концлагерях" на территории других стран.
Активность поляков и к этому времени уже осуществленная готовность Германии выплатить компенсацию помимо тех, кто пережил Холокост также и жертвам геноцида, совершенного в Намибии перед Первой мировой войной, побудили и Кремль тоже просить денег у Берлина.
В январе 2019 года, когда праздновалось 75-летие прорыва блокады Ленинграда, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хейко Маас подписали соглашение о поддержке Германией блокадников, которое предусматривало строительство реабилитационной больницы и культурного центра. Также разовые финансовые пособия, которые Германия стала выплачивать только евреям, находившимся в блокаде.
2 мысли
Поскольку скрывать то, что происходит на самом деле, уже невозможно, в считанные часы оказываются разбитыми десятки мифов, а также представлений и взглядов, сложившихся при так называемом солидарном подходе.
Однако победителя не судят, и один из них, то есть Сталин, использовал все возможности, чтобы его сотрудничество с Гитлером было забыто, и чтобы возложить на Германию единоличную ответственность за развязывание Второй мировой войны и преступления, совершенные во время войны.
Этот факт был одним из первых признаков того, что в Берлине происходит переоценка того, что произошло в 1939–1941 годах. В 2021 году МИД России стал публично требовать, чтобы все пережившие блокаду получили деньги, что в итоге привело к тому, что новое коалиционное правительство Германии завершило начатый разворот в политике в отношении России и само обвинило Россию в геноциде.
В частности, это означало принятие в Бундестаге постановления (30 ноября), объявившего голод на Украине в 1932–1933 годах, вызванный решениями Сталина, геноцидом. Конечно, это была конкретная поддержка воюющей Украины (где 26 ноября отмечалось 90-летие с начала Голодомора), но осуждение этого голода стояло на повестке дня не менее двадцати лет, и на сегодняшний день 24 страны признали это геноцидом.
Москва была шокирована решением Бундестага (стоит добавить, что фракции Левых и АдГ [ультраправые] при голосовании воздержались). Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова попыталась преуменьшить случившееся, заявив, что парламенты Румынии, Ирландии, Молдавии и Германии почему-то принимают резолюции, создающие циничные параллели с Холокостом.
Понятно, что полемика о геноциде и Голодоморе будет продолжаться, но главное состоит в другом – смелое решение правительства Германии указать на одно конкретное преступление с большим числом жертв (3-4 миллиона), совершенное тоталитарным режимом во главе со Сталиным, которое началось еще до прихода Гитлера к власти в Германии, является своего рода гарантией того, что расследование сталинизма и его преступлений против человечества, а также преступлений путинского режима, идейного преемника Сталина, получит новый импульс, а его результаты и их сравнение с преступлениями гитлеровского режима сделает весь мир мудрее.
За все это следует благодарить и Украину, которая, помимо восстановления справедливости в отношении татарской общины, изгнанной Сталиным из Крыма, сохраняет в повестке дня большой политики и геноциды, совершенные против народов Кавказа. Включая даже геноцид против черкесов во время завоеваний царской России (1783–1864). Это тоже стоит знать, потому что эстонские села на Кавказе строились на территориях, оставшихся свободными после насильственного увода черкесов, так как они предпочитали жить на территориях Турецкой империи, а не России.