Креативный директор успешной IT-компании выпал с балкона во время обыска в своей квартире

Мы считаем, что это громкие и голословные обвинения. В прессе после гибели нашего коллеги звучали слова «педофил», «детская порнография» – это полная чушь. Мы все знали Гришу как суперправильного и суперобразцового человека. За 15 лет совместной работы я его знал как воркоголика, который мог работать сутками. Он был очень известным человеком на рынке digital и дизайна. Того, в чем его обвиняют, просто не может быть.