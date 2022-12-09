«Государство препятствует малому бизнесу»: владелец узнал из СМИ, что его зеркальный домик переносят

«Грустно думать, что таким местам позволяют исчезнуть, вместо того, чтобы замечать позитив в подобной деятельности», – член правления компании OÜ Ilusäde Кейо Кочетов

Как сообщила советник по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лийви Рейнхольд, 4 ноября Департамент окружающей среды предупредил владельцев комплекса о принудительном исполнении. Тогда же в фирму Ilusäde OÜ было направлено уведомление с указанием на то, что все строения по-прежнему находятся в зоне запрета строительства (50 метров от берега реки – прим. ред.), а также был наложен штраф. В том же письме предупредили, что повторная проверка состоится 5 декабря, и если предписание все же не будет выполнено, департамент реализует принудительное исполнение.

В рекламном ролике видно, насколько близко к воде расположен зеркальный домик. Фото: Riverbed Inn reklaami kuvatõmmis

В этот понедельник состоялась повторная проверка, где выяснилось, что здания стоят там же, где и раньше. Рейнхольд подтвердила, что департамент отправил распоряжение о принудительном исполнении за день до этого после обеда. «Мы общались два года и уже несколько месяцев назад сообщили, что сдедали последнее предписание, и при его невыполнении обратим его в принудительное исполнение. Никоим образом неьзя скзаать, что они об этом не знали», – отметила Рейнхольд.