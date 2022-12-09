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«Государство препятствует малому бизнесу»: владелец узнал из СМИ, что его зеркальный домик переносят

Мерле Ралльманн
«Государство препятствует малому бизнесу»: владелец узнал из СМИ, что его зеркальный домик переносят
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В рекламном ролике Pegelmaja видно, насколько близко к воде расположен домик.
В рекламном ролике Pegelmaja видно, насколько близко к воде расположен домик. Фото: Riverbed Inn reklaami kuvatõmmis

В среду, после нескольких лет ожесточенных споров, Департамент окружающей среды объявил о решении принудительно переместить построенный в зоне запрета на строительство комплекс отдыха. Предприниматель, управляющий туристическим комплексом, говорит, что узнал об этом из СМИ. 

Управляющий комплексом отдыха, состоящего из дизайнерского домика и сауны-иглу, член правления компании OÜ Ilusäde Кейо Кочетов заявил вчера утром, что напрямую компания такой информации не получала: «Мы до сих пор не проинформированы о решении, мы читаем об этом лишь в СМИ».

Он отметил, что при строительстве комлпеса отдыха предприниматель не знал о зоне запрета на строительство, хоть и консультировался с представителями самоуправления и Департамента окружающей среды. «Нас заверили, что размещение малогабаритных домов без фундамента – не проблема и никак не нарушает правила», – напомнил Кочетов. «Все происходило в форме словесного согласования, потому что как небольшой семейный бизнес, наперед мы тогда думать не могли».

По рассказу Кочетова, примерно через год в департаменте стали утверждать, что все не так и не соответствует зонам, отмеченным на карте. «На карте остались некоторые исторические зоны, которые уже не соответствуют действительности. Со временем русло реки сместилось, его положение на карте уже устарело».

Сейчас местоположение сауны-иглу изменено, но, согласно позиции официальных лиц, объект по-прежнему находится в зоне запрета строительства.
Сейчас местоположение сауны-иглу изменено, но, согласно позиции официальных лиц, объект по-прежнему находится в зоне запрета строительства. Фото: Keskkonnaamet

Кочетов отметил, что в результате распоряжения летом снесли сауну, находящуюся на государственной земле. Несколько квадратных метров зеркального домика площадью в 18 квадратных метров также расположены на этой земле. Все это из-за ошибки с межевыми знаками. «По этому вопросу идет юридический спор», – уточнил Кочетов. Одно заседание по этому делу состоялось в мае этого года, сейчас стороны процесса согласовывают время проведения следующего заседания.

«Грустно думать, что таким местам позволяют исчезнуть, вместо того, чтобы замечать позитив в подобной деятельности»,

 – член правления компании OÜ Ilusäde Кейо Кочетов

Как сообщила советник по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лийви Рейнхольд, 4 ноября Департамент окружающей среды предупредил владельцев комплекса о принудительном исполнении. Тогда же в фирму Ilusäde OÜ было направлено уведомление с указанием на то, что все строения по-прежнему находятся в зоне запрета строительства (50 метров от берега реки – прим. ред.), а также был наложен штраф. В том же письме предупредили, что повторная проверка состоится 5 декабря, и если предписание все же не будет выполнено, департамент реализует принудительное исполнение.

В рекламном ролике видно, насколько близко к воде расположен зеркальный домик.
В рекламном ролике видно, насколько близко к воде расположен зеркальный домик. Фото: Riverbed Inn reklaami kuvatõmmis

В этот понедельник состоялась повторная проверка, где выяснилось, что здания стоят там же, где и раньше. Рейнхольд подтвердила, что департамент отправил распоряжение о принудительном исполнении за день до этого после обеда. «Мы общались два года и уже несколько месяцев назад сообщили, что сдедали последнее предписание, и при его невыполнении обратим его в принудительное исполнение. Никоим образом неьзя скзаать, что они об этом не знали», – отметила Рейнхольд.

Рейнхольд сообщила, что весь комплекс отдыха все еще находится в запретной зоне, включая сауну-иглу, которую летом перенесли в другое место. «У нас нет планов снести эти здания. Все, что можно поднять, будет перемещено. Вероятнее всего, террасу все же придется снести, – пояснила представитель департамента и напомнила, что Ilusäde OÜ могла снести здания по первому распоряжению в феврале прошлого года. – Здесь нет ничего неожиданного».

Сейчас фирма ищет поставщика услуг и согласовывает, когда и как будут выполнены работы по перемещению в Канакюла. По словам советника, здания не будут уносить далеко, а перенесут в соседний двор, принадлежащий собственникам комплекса.

Через платформу бронирования вы по-прежнему можете зарезервировать зеркальный домик и сауну-иглу.
Через платформу бронирования вы по-прежнему можете зарезервировать зеркальный домик и сауну-иглу. Фото: Booking.com Kuvatõmmis

По словам Кочетова, компания займет позицию по принудительному исполнению, когда на руках будут соответствующие документы. Для него остается неясным, почему хотят разрушиь место, которое привлекло положительное внимание к волости Саарде, Пярну и к Эстонии в целом. «Сайт туристической информации Visit Estonia высветил нас как пример инновационного места, а теперь с другой стороны, по совершенно непонятной причине говорят, что мы злодеи. Если государство до такой степени препятствует малому бизнесу в сельской местности, то, к сожалению, несмотря на большие планы, двигаться вперед не представляется возможным. Грустно думать, что таким местам позволяют исчезнуть, вместо того, чтобы замечать позитив в подобной деятельности».

Олав Аварсалу.
Олав Аварсалу. Фото: Mailiis Ollino

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу:

Здания в зоне запрета на строительство – это нарушение, о необходимости прекращения которого говорят с 2020 года. Приказ о перемещении зданий был сделан в феврале 2021 года, после чего мы спорили о его правомерности в административном суде. В этом году неоднократно проводились проверки, за несоблюдение установленного порядка налагались штрафы на тысячи евро, неоднократно обращались к собственникам, при этом объясняя, почему легализация невозможна и здания неизбежно должны быть перенесены в другое место.

Во время проверки в октябре мы устно объяснили, что, если судебный запрет будет игнорироваться и дальше, департамент применит альтернативное исполнение. Мы предупредили владельцев письменно 4 ноября, дав им немного времени для добровольного исполнения распоряжения – до 5 декабря. Мы были очень терпеливы и сговорчивы, но в какой-то момент нарушение прав должно прекратиться.

Для охраны пляжа и берега водоемов правовыми актами установлены зоны, направляющие деятельность человека: зона ограничения пляжа или берега, зона запрета на строительство и водоохранная зона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить сохранение природных сообществ на пляже или на берегу; ограничить вредное воздействие, вызванное деятельностью человека; направить населенные пункты с учетом особенностей пляжа или берега, а также обеспечить свободное передвижение и доступ к пляжу и берегу.

Источник: Департамент окружающей среды

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