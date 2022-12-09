В среду, после нескольких лет ожесточенных споров, Департамент окружающей среды объявил о решении принудительно переместить построенный в зоне запрета на строительство комплекс отдыха. Предприниматель, управляющий туристическим комплексом, говорит, что узнал об этом из СМИ.
«Государство препятствует малому бизнесу»: владелец узнал из СМИ, что его зеркальный домик переносят
Управляющий комплексом отдыха, состоящего из дизайнерского домика и сауны-иглу, член правления компании OÜ Ilusäde Кейо Кочетов заявил вчера утром, что напрямую компания такой информации не получала: «Мы до сих пор не проинформированы о решении, мы читаем об этом лишь в СМИ».
Он отметил, что при строительстве комлпеса отдыха предприниматель не знал о зоне запрета на строительство, хоть и консультировался с представителями самоуправления и Департамента окружающей среды. «Нас заверили, что размещение малогабаритных домов без фундамента – не проблема и никак не нарушает правила», – напомнил Кочетов. «Все происходило в форме словесного согласования, потому что как небольшой семейный бизнес, наперед мы тогда думать не могли».
По рассказу Кочетова, примерно через год в департаменте стали утверждать, что все не так и не соответствует зонам, отмеченным на карте. «На карте остались некоторые исторические зоны, которые уже не соответствуют действительности. Со временем русло реки сместилось, его положение на карте уже устарело».
Кочетов отметил, что в результате распоряжения летом снесли сауну, находящуюся на государственной земле. Несколько квадратных метров зеркального домика площадью в 18 квадратных метров также расположены на этой земле. Все это из-за ошибки с межевыми знаками. «По этому вопросу идет юридический спор», – уточнил Кочетов. Одно заседание по этому делу состоялось в мае этого года, сейчас стороны процесса согласовывают время проведения следующего заседания.
«Грустно думать, что таким местам позволяют исчезнуть, вместо того, чтобы замечать позитив в подобной деятельности»,
– член правления компании OÜ Ilusäde Кейо Кочетов
Как сообщила советник по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лийви Рейнхольд, 4 ноября Департамент окружающей среды предупредил владельцев комплекса о принудительном исполнении. Тогда же в фирму Ilusäde OÜ было направлено уведомление с указанием на то, что все строения по-прежнему находятся в зоне запрета строительства (50 метров от берега реки – прим. ред.), а также был наложен штраф. В том же письме предупредили, что повторная проверка состоится 5 декабря, и если предписание все же не будет выполнено, департамент реализует принудительное исполнение.
В этот понедельник состоялась повторная проверка, где выяснилось, что здания стоят там же, где и раньше. Рейнхольд подтвердила, что департамент отправил распоряжение о принудительном исполнении за день до этого после обеда. «Мы общались два года и уже несколько месяцев назад сообщили, что сдедали последнее предписание, и при его невыполнении обратим его в принудительное исполнение. Никоим образом неьзя скзаать, что они об этом не знали», – отметила Рейнхольд.
Рейнхольд сообщила, что весь комплекс отдыха все еще находится в запретной зоне, включая сауну-иглу, которую летом перенесли в другое место. «У нас нет планов снести эти здания. Все, что можно поднять, будет перемещено. Вероятнее всего, террасу все же придется снести, – пояснила представитель департамента и напомнила, что Ilusäde OÜ могла снести здания по первому распоряжению в феврале прошлого года. – Здесь нет ничего неожиданного».
Сейчас фирма ищет поставщика услуг и согласовывает, когда и как будут выполнены работы по перемещению в Канакюла. По словам советника, здания не будут уносить далеко, а перенесут в соседний двор, принадлежащий собственникам комплекса.
По словам Кочетова, компания займет позицию по принудительному исполнению, когда на руках будут соответствующие документы. Для него остается неясным, почему хотят разрушиь место, которое привлекло положительное внимание к волости Саарде, Пярну и к Эстонии в целом. «Сайт туристической информации Visit Estonia высветил нас как пример инновационного места, а теперь с другой стороны, по совершенно непонятной причине говорят, что мы злодеи. Если государство до такой степени препятствует малому бизнесу в сельской местности, то, к сожалению, несмотря на большие планы, двигаться вперед не представляется возможным. Грустно думать, что таким местам позволяют исчезнуть, вместо того, чтобы замечать позитив в подобной деятельности».
Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу:
Здания в зоне запрета на строительство – это нарушение, о необходимости прекращения которого говорят с 2020 года. Приказ о перемещении зданий был сделан в феврале 2021 года, после чего мы спорили о его правомерности в административном суде. В этом году неоднократно проводились проверки, за несоблюдение установленного порядка налагались штрафы на тысячи евро, неоднократно обращались к собственникам, при этом объясняя, почему легализация невозможна и здания неизбежно должны быть перенесены в другое место.
Во время проверки в октябре мы устно объяснили, что, если судебный запрет будет игнорироваться и дальше, департамент применит альтернативное исполнение. Мы предупредили владельцев письменно 4 ноября, дав им немного времени для добровольного исполнения распоряжения – до 5 декабря. Мы были очень терпеливы и сговорчивы, но в какой-то момент нарушение прав должно прекратиться.
Для охраны пляжа и берега водоемов правовыми актами установлены зоны, направляющие деятельность человека: зона ограничения пляжа или берега, зона запрета на строительство и водоохранная зона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить сохранение природных сообществ на пляже или на берегу; ограничить вредное воздействие, вызванное деятельностью человека; направить населенные пункты с учетом особенностей пляжа или берега, а также обеспечить свободное передвижение и доступ к пляжу и берегу.
Источник: Департамент окружающей среды