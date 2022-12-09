В пятницу днем в результате столкновения четырех автомобилей в Ида-Вирумаа пострадал один человек.
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля
В 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участиенм четырех ватомобилей, произошедшем в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, автомобиль Chrysler врезался в двигавшийся впереди Volkswagen, следовавший в направлении Таллинна, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. В результате удара сзади Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в сторону Нарвы автомобилем BMW, в который сзади врезался автомобиль Renault.
Скорая помощь отвезла пассажира Chrysler в больницу для оказания медцинской помощи. Водители всех автомобилей, участвовавших в аварии, были трезвыми, зимняя резина автомобилей соответствовала требованиям.
Состояние дороги на месте аварии зимнее. Полиция просит автомобилистов учитывать погодные условия и при необходимости двигаться медленнее.