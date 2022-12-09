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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля
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Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Kaspar Pokk/ Kanal 2

В пятницу днем в результате столкновения четырех автомобилей в Ида-Вирумаа ​​пострадал один человек.

В 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участиенм четырех ватомобилей, произошедшем в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, автомобиль Chrysler врезался в двигавшийся впереди Volkswagen, следовавший в направлении Таллинна, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. В результате удара сзади Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в сторону Нарвы автомобилем BMW, в который сзади врезался автомобиль Renault.

Скорая помощь отвезла пассажира Chrysler в больницу для оказания медцинской помощи. Водители всех автомобилей, участвовавших в аварии, были трезвыми, зимняя резина автомобилей соответствовала требованиям.

Состояние дороги на месте аварии зимнее. Полиция просит автомобилистов учитывать погодные условия и при необходимости двигаться медленнее.

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