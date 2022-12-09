На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля

В 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участиенм четырех ватомобилей, произошедшем в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, автомобиль Chrysler врезался в двигавшийся впереди Volkswagen, следовавший в направлении Таллинна, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. В результате удара сзади Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в сторону Нарвы автомобилем BMW, в который сзади врезался автомобиль Renault.