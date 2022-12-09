На чемпионате мира по футболу стартовала серия четвертьфинальных игр. Первый матч: Хорватия и Бразилия.
Несмотря ни на что: Ливакович – герой дня, Бразилия вылетела с ЧМ
Стартовый состав сборных на игру:
Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.
Сборная Бразилии: Алисон, Милитао, Маркиньос, Т. Силва, Данило, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.
Первый тайм проходит в очень осторожном выяснении расстановки сил, без каких-то ярких атак и серьезных фолов. Ощущение, что команды ждут, пока соперник ошибется.
На 25-й минуте желтая карточка у Данило, а на 1-й минуте горчичник выписали Бронзовичу – прихватил Неймара за футболку. На 42-й минуте первый опасный голевой момент: Неймар со стандарта бьет от угла штрафной, но голкипер хорватов Доминик Ливакович поймал этот мяч.
По владению мячом преимущество у хорватов, но бразильцы чаще были с мячом у ворот соперника. И чаще чем раз в минуту в этом тайме проходило проникновение в финальную треть: 28 раз у Бразилии, 23 раза у Хорватии.
Второй тайм. Команды вышли на поле без замен. 47-я минута – Ливакович едва спасает ворота от гола – характер игры резко изменился. Атака на ворота хорватов продолжается – Ливакович отразил второй мяч.
51-я минута – хорваты у ворот соперников, но забить не сумели. На 67-й минуте бразильцы вновь разворачивают атаку на ворота хорватов, Ливакович отражает подряд два мяча.
68-я минута – желтая карточка Казимиру.
В последние минуты бразильцы вновь пошли в атаку, но безуспешно.
Второй тайм заканчивается ничьей, короткий перерыв и - дополнительное время.
Первая часть дополнительного тайма: атака Бразилии не утихает, но хорваты держат оборону. 10-я минута - шанс у Хорватии, прекрасная атака, но Брозович пробил намного выше ворот.
Гол от Бразилии на 105-й минуте.
И на 115-й минуте ответный гол от хорватов!!!! Автор - Бруно Петкович.
Серия пенальти решила исход матча, победа ушла сборной Хорватии, фавориты - сборная Бразилии - вылетели с ЧМ.