Несмотря ни на что: Ливакович – герой дня, Бразилия вылетела с ЧМ

Стартовый состав сборных на игру:

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Сборная Бразилии: Алисон, Милитао, Маркиньос, Т. Силва, Данило, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

Первый тайм проходит в очень осторожном выяснении расстановки сил, без каких-то ярких атак и серьезных фолов. Ощущение, что команды ждут, пока соперник ошибется.

На 25-й минуте желтая карточка у Данило, а на 1-й минуте горчичник выписали Бронзовичу – прихватил Неймара за футболку. На 42-й минуте первый опасный голевой момент: Неймар со стандарта бьет от угла штрафной, но голкипер хорватов Доминик Ливакович поймал этот мяч.

По владению мячом преимущество у хорватов, но бразильцы чаще были с мячом у ворот соперника. И чаще чем раз в минуту в этом тайме проходило проникновение в финальную треть: 28 раз у Бразилии, 23 раза у Хорватии.

Второй тайм. Команды вышли на поле без замен. 47-я минута – Ливакович едва спасает ворота от гола – характер игры резко изменился. Атака на ворота хорватов продолжается – Ливакович отразил второй мяч.

51-я минута – хорваты у ворот соперников, но забить не сумели. На 67-й минуте бразильцы вновь разворачивают атаку на ворота хорватов, Ливакович отражает подряд два мяча.

68-я минута – желтая карточка Казимиру.

В последние минуты бразильцы вновь пошли в атаку, но безуспешно.

Второй тайм заканчивается ничьей, короткий перерыв и - дополнительное время.

Первая часть дополнительного тайма: атака Бразилии не утихает, но хорваты держат оборону. 10-я минута - шанс у Хорватии, прекрасная атака, но Брозович пробил намного выше ворот.

Гол от Бразилии на 105-й минуте.

И на 115-й минуте ответный гол от хорватов!!!! Автор - Бруно Петкович.