Отцу и сыну, укравшим деньги у покойника, вынесен приговор

Сын и отец, 23-летний Кердо и 56-летний Ахто, были осуждены за надругательство над телом умершего. Кроме того, Ахто был признан виновным в причинении материального ущерба, так как снял со счета умершего 1130 евро и оплатил более 1000 евро в магазине его банковской картой.

Из решения суда следует, что история началась в канун прошлого Нового года, когда Кердо и Ахто обнаружили покойного в его постели. Вместо того, чтобы вызывать скорую помощь, они решили завернуть тело в полиэтилен и отнести в сарай. Примерно через неделю Кердо отвез тело в другой дом и похоронил. Тело было найдено 25 апреля при эксгумации.

Помимо сокрытия и осквернения тела, вина Ахто заключалась в том, что он забрал банковскую карту покойного для получения финансовой выгоды и использовал ее с 5 января по 22 апреля. У Ахто также был пин-код карты, и он начал снимать деньги со счета. При этом Департамент социального страхования каждый месяц переводил на счет определенные суммы, потому что о смерти держателя карты знали только Кердо и Ахто.

Со счета было снято 1130 евро после смерти владельца, а всего в магазинах за личные покупки было заплачено 1063 евро.

В четверг Кердо и Ахто были признали себя виновными в здании суда Вильянди, и приговор был вынесен на основании соглашения о признании вины.

Суд приговорил Кердо к пяти месяцам лишения свободы, включая три дня содержания под стражей в предварительном заключении. Его окончательный приговор: лишение свободы сроком четыре месяца и 27 дней условно и год испытательного срока. Ранее Кердо судим не был.

Два года назад Ахто был приговорен к условному тюремному заключению за насилие в сторону интимного партнера. Наряду с этим более ранним делом он был приговорен в общей сложности к одному году и трем месяцам тюремного заключения. Приговор был заменен 447-ю часами общественных работ.

Мужчинам совместно и по отдельности было приказано выплатить 418 евро, но Ахто, как пользователь банковской карты, все еще должен заплатить 160 евро муниципалитету Мульги и 1766 евро государству через Департамент социального страхования.