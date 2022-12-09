На Сааремааской рождественской ярмарке в Курессааре в субботу можно поддержать пострадавший в войне Изюмский район Украины.
Рождественская ярмарка Сааремаа поддержит пострадавший в войне район Украины
Рождественская ярмарка Сааремаа поддержит пострадавший в войне район Украины
Украинка из Изюма угостит желающих борщом, приготовленным по семейному рецепту. К борщу прилагается особый хлеб – паляни́ця, который испечет ее мама. Более того, украинцы, проживающие в Сымера, будут продавать выпечку.
На рынке также проходит благотворительная лотерея. Многие сааремааские предприятия, частные лица и организации внесли пожертвования в призовой фонд.
В 11 часов украинские учащиеся основной школы Кярла выйдут на сцену и выступят вместе со своим учителем. Ярмарка будет проходить в субботу с 10:00 до 15:00.
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