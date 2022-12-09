Пт, 9.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рождественская ярмарка Сааремаа поддержит пострадавший в войне район Украины

rus.postimees.ee
Рождественская ярмарка Сааремаа поддержит пострадавший в войне район Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Борщ.
Борщ. Фото: Shutterstock

На Сааремааской рождественской ярмарке в Курессааре в субботу можно поддержать пострадавший в войне Изюмский район Украины.

Украинка из Изюма угостит желающих борщом, приготовленным по семейному рецепту. К борщу прилагается особый хлеб – паляни́ця, который испечет ее мама. Более того, украинцы, проживающие в Сымера, будут продавать выпечку.

На рынке также проходит благотворительная лотерея. Многие сааремааские предприятия, частные лица и организации внесли пожертвования в призовой фонд.

В 11 часов украинские учащиеся основной школы Кярла выйдут на сцену и выступят вместе со своим учителем. Ярмарка будет проходить в субботу с 10:00 до 15:00.

Ключевые слова
Наверх