В относительной бедности живут в основном пенсионеры и родители-одиночки

Показатель абсолютной бедности был самым высоким среди проживающих одиноко людей в возрасте до 65 лет (5,5%). По возрастным группам показатель абсолютной бедности был самым высоким среди лиц 18–24 лет (2,6%).

В депривации, когда люди не могут себе позволить многие из общепринятых в обществе благ, в 2022 году проживало чуть больше, чем в предыдущие годы: 7% населения Эстонии, или 92 100 человек. Более всего ощущают депривацию жители в возрасте 65 лет и старше (10,6%), а менее всего – в возрастной группе 18–24 лет (3,9%). За год более всего увеличилось число испытывающих депривацию лиц 65 лет и старше, а также детей.

Оценки базируются на данных социального исследования в Эстонии 2022 года, главным представителем общественного интереса является Министерство социальных дел. В исследовании принимали участие 5735 домохозяйств. В исследовании собирались данные о годовом доходе, поэтому в 2022 году спрашивали данные относительно доходов за 2021 год. Показатель годового дохода необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС.

Уровень относительной бедности – это доля лиц, чей годовой доход с учетом состава домохозяйства, т. е. эквивалентный нетто-доход меньше установленной границы относительной бедности. Граница относительной бедности составляет 60% от медианы годового эквивалентного нетто-дохода членов домохозяйства. Эквивалентный нетто-доход – это доход домохозяйства, поделенный на сумму потребительских весов членов домохозяйства.