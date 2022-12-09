В январе клиент оплатил курсы в фирме Tervise ja taastusravistuudio Otsustatus OÜ (TTO), но в середине программы клиенту сообщили, что прекращают обучение и деньги ему не вернут. Фирма также проигнорировала решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о возврате денег заказчику. Расследование показало, что причина нарушения закона может быть крайне неожиданной.
Обиженный преподаватель курсов лишил подростка денег
Клиент заплатил за обучение 640 евро и подписал контракт с преподавателем курсов. Через два месяца после начала программы преподаватель курсов сообщил по СМС, что до курсов клиента больше не допускает, и деньги ему не вернут. К тому моменту у клиента оставалось еще 19 часов обучения.
За пропущенные часы обучения клиент хотел вернуть 380 евро, но преподаватель отказался. В последующей переписке представитель ТТО ответил, что клиент нарушил три пункта договора.
В решении комиссии по потребительским спорам говорится, что предполагаемые нарушения заключаются в следующем: обучающийся не выполнил вовремя зачеты и контрольные работы; не участвовал в мероприятиях, организованных преподавателем курсов, и не вел себя уважительно по отношению к преподавателем и однокурсникам.
В ТТО утверждали, что у них также есть доказательства нарушений, но в защиту прав потребителей они их не представили.
Курсы прервали из-за эссе?
Клиентом курсов был подросток. Мать молодого человека, которая и обратилась с жалобой в TTJA, связалась с Postimees. По словам матери, представитель компании сказал ее сыну, что он не выполнил домашнее задание и написал негативное эссе о компании, предоставляющей курсы.
После производства TTJA организатор курсов больше с ней не связывался. На вопрос журналиста, что она думает о поведении ТТО, мать ответила: «Я думаю, они просто не умеют учить и общаться с подростками».
Компания попала в черный список
TTJA принял решение в пользу клиента. Согласно решению, принятому в начале октября, компания должна была вернуть покупателю 380 евро в течение 30 дней. Перед принятием решения департамент обратился в ТТО за разъяснениями, но ответа не получил.
TTJA установил, что контракт был действительным, и компания его нарушила. В случае, если заказчик нарушил договор до его расторжения, следует предоставить доказательства.
Согласно закону, решение комиссии по потребительским спорам является добровольным для исполнения продавцом. Если торговец не выполнит решение в течение 30 дней, он будет внесен в черный список TTJA на срок не более 12 месяцев. Список опубликован на сайте департамента и является общедоступным.
Заказчик может обратиться в суд для защиты своих прав. При обращении в суд решение будет удалено из черного списка комиссии по потребительским спорам. Но пока этого никто не сделал.
По закону выполнение решений комиссии ТТJА является не обязательным, а добровольным, и департамент не может наказать проигнорировавшую решение сторону штрафом. По словам руководителя секретариата комиссии по потребительским спорам Вейко Копамеэса, почти треть решений комиссии остаются невыполненными, поэтому они предложили изменить закон.
TTJA относится к административной сфере Министерства экономики и коммуникаций. Комментируя в ноябре аналогичный случай, глава отдела по связям с общественностью министерства сообщил, что в министерстве готовят поправки в Закон о защите прав потребителей, цель которых – сделать досудебное урегулирование потребительских споров более эффективным. Это означает, что если комиссия принимает решение в пользу потребителя, а торговец не выполняет его добровольно, потребитель может обратиться непосредственно к судебному приставу, чтобы он заставил торговца выполнить решение.
Фирма не законопослушна
Членом правления и фактическим бенефициаром Tervise ja taastusravistuudio Otsustatus OÜ является Мариана Демиденко. Postimees обратился к ней за комментарием, но не получил ответа на неоднократные запросы в течение нескольких дней.
Согласно отчету за 2020 год, основным направлением деятельности компании является реабилитация. Отчет за 2021 год не представлен, хотя, по закону, компания обязана это сделать.
В октябре и ноябре Postimees писал о случаях, когда OÜ Narva Autoturg и Rollinx Ehitus своими действиями нанесли ущерб клиентам на тысячи евро. В случае с Epood OÜ убытки составили 195 евро. Как и в рассматриваемом случае, торговцы не дали разъяснений в департамент, а затем проигнорировали решение комиссии по потребительским спорам о возврате денег потребителю.