Обиженный преподаватель курсов лишил подростка денег

Клиент заплатил за обучение 640 евро и подписал контракт с преподавателем курсов. Через два месяца после начала программы преподаватель курсов сообщил по СМС, что до курсов клиента больше не допускает, и деньги ему не вернут. К тому моменту у клиента оставалось еще 19 часов обучения.

За пропущенные часы обучения клиент хотел вернуть 380 евро, но преподаватель отказался. В последующей переписке представитель ТТО ответил, что клиент нарушил три пункта договора.

В решении комиссии по потребительским спорам говорится, что предполагаемые нарушения заключаются в следующем: обучающийся не выполнил вовремя зачеты и контрольные работы; не участвовал в мероприятиях, организованных преподавателем курсов, и не вел себя уважительно по отношению к преподавателем и однокурсникам.

В ТТО утверждали, что у них также есть доказательства нарушений, но в защиту прав потребителей они их не представили.

Курсы прервали из-за эссе?

Клиентом курсов был подросток. Мать молодого человека, которая и обратилась с жалобой в TTJA, связалась с Postimees. По словам матери, представитель компании сказал ее сыну, что он не выполнил домашнее задание и написал негативное эссе о компании, предоставляющей курсы.

После производства TTJA организатор курсов больше с ней не связывался. На вопрос журналиста, что она думает о поведении ТТО, мать ответила: «Я думаю, они просто не умеют учить и общаться с подростками».