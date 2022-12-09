Бывший вице-мэр Тарту несколько лет оспаривает обвинение в суде. В прошлом году он подал жалобу в прокуратуру по поводу пресс-конференции пятилетней давности и изложенной на ней информации. Теперь решение дошло до районного суда, но и там право осталось за прокуратурой.
Противостояние бывшего вице-мэра Тарту с прокуратурой потерпело очередную неудачу в суде
Спор касается пресс-конференции пятилетней давности, на которой после ареста вице-мэров Валво Семиларски и Артема Суворова, работавший тогда прокурор по особым делам прокуратуры Южного округа Маргус Гросс среди прочего заявил: «Город Тарту является одним из самых влиятельных и крупных самоуправлений Эстонии, и поэтому мне крайне жаль, что два вице-мэра, занимающиеся управлением Тарту, оказались, образно говоря, продажными». В то время прокурор также заявил, что у обвинения есть веские доказательства, подтверждающие это.
Однако расследование по обвинению вице-мэра во взяточничестве закончилось спустя полтора года, и прокуратура не предъявила Семиларски обвинения. Семиларски подал апелляцию в административный суд в прошлом году, и главным предметом спора стали слова прокурора Маргуса Гросса, которые, по мнению Семиларски, носили явно обвинительный характер и нарушали презумпцию невиновности.
В прошлом году административный суд принял решение в пользу прокурора, но затем Семиларски обжаловал это решение в районном суде. Районный суд также согласился с административным судом и отклонил апелляцию бывшего вице-мэра.
Основная позиция административного суда при отклонении апелляционной жалобы заключалась в том, что пресс-конференцию, на которой было представлено оспариваемое заявление в отношении Семиларски, следует рассматривать как единое целое и что в целом из пресс-конференции должно было быть ясно, что Семиларски подозревался только в получении взятки и что он фактически не был осужден за это деяние. Административный суд сослался на то, что в пресс-релизе десять раз содержались формулировки, свидетельствующие о том, что это лиш подозрения.
Районный суд полностью согласился с этой точкой зрения. «Очевидно, что в ситуации, когда на пресс-конференции один раз была использована неудачная формулировка, которую можно понимать так, будто Вальво Семиларски действительно совершил предполагаемое деяние, но при этом в десять раз чаще говорится, что это всего лишь подозрение, среднестатистического разумного человека о пресс-конференции сложится впечатление, что человек только подозреваться в совершении деяния», – говорится в решении районного суда.
По словам Семиларски, это досадный инцидент. «Районный суд действительно счел заявление прокурора, ставшее предметом спора, "неудачным словоупотреблением", но не признал его неправомерным по той причине, что подобных казусов не было в ходе остальной части пресс-конференции. Следовательно, если все остальные лица в Эстонской Республике должны нести ответственность за то, что они говорят, даже если они ошибаются в одном предложении, то прокуратуре, похоже, придан особый статус с точки зрения нарушения основных прав», – сказал Семиларски после ознакомления с решением районного суда.
Семиларски заявил, что продолжит борьбу в Верховном суде и надеется, что наконец будет принято решение, однозначно осуждающее действия прокурора.
«В противном случае для жителей Эстонии в будущем это будет означать, что прокуратура может в ходе следствия и без вступившего в законную силу судебного решения признать человека виновным в совершении преступления, вором, педофилом, взяточником, если в остальных предложениях он правильно скажет, что это лишь подозрения», – пояснил Семиларски.
Он добавил, что честь любого человека будет сильно задета обвинением в совершении преступления, которого он не совершал. «Поэтому подобные провокационные цитаты имеют особенно уничижительное и негативное воздействие, не говоря уже о концепции презумпции невиновности в обществе. Я очень надеюсь на справедливое развитие дальнейших событий, в результате которых в будущем подобных ситуаций не будет», – пояснил Семиларски.