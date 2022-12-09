Противостояние бывшего вице-мэра Тарту с прокуратурой потерпело очередную неудачу в суде

Районный суд полностью согласился с этой точкой зрения. «Очевидно, что в ситуации, когда на пресс-конференции один раз была использована неудачная формулировка, которую можно понимать так, будто Вальво Семиларски действительно совершил предполагаемое деяние, но при этом в десять раз чаще говорится, что это всего лишь подозрение, среднестатистического разумного человека о пресс-конференции сложится впечатление, что человек только подозреваться в совершении деяния», – говорится в решении районного суда.

По словам Семиларски, это досадный инцидент. «Районный суд действительно счел заявление прокурора, ставшее предметом спора, "неудачным словоупотреблением", но не признал его неправомерным по той причине, что подобных казусов не было в ходе остальной части пресс-конференции. Следовательно, если все остальные лица в Эстонской Республике должны нести ответственность за то, что они говорят, даже если они ошибаются в одном предложении, то прокуратуре, похоже, придан особый статус с точки зрения нарушения основных прав», – сказал Семиларски после ознакомления с решением районного суда.

Семиларски заявил, что продолжит борьбу в Верховном суде и надеется, что наконец будет принято решение, однозначно осуждающее действия прокурора.

«В противном случае для жителей Эстонии в будущем это будет означать, что прокуратура может в ходе следствия и без вступившего в законную силу судебного решения признать человека виновным в совершении преступления, вором, педофилом, взяточником, если в остальных предложениях он правильно скажет, что это лишь подозрения», – пояснил Семиларски.