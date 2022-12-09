В пятницу страны Балтии пообещали увеличить свои расходы на оборону до трех процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), учитывая опасения по поводу безопасности, связанные с вторжением России в Украину.
Страны Балтии увеличивают расходы на оборону до трех процентов ВВП
«Мы увеличим наши инвестиции в оборону до трех процентов от ВВП», – заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи со своими литовскими и эстонскими коллегами в Риге.
По оценкам НАТО, Эстония, Латвия и Литва в настоящее время тратят на оборону 2,34%, 2,10% и 2,36% своего ВВП соответственно.
Все три страны имеют разные сроки, когда они планируют достичь своего целевого процента. По словам Каи Каллас, в 2024 году Эстония преодолеет трехпроцентную отметку. «Наша траектория нанесена на карту, как и наши покупки», – сказал он.
Латвия не сообщила, когда она планирует достичь трех процентов, в то время как Литва может достичь этого в следующем году, поскольку бюджетные правила позволяют ей брать для этого займы.
Находясь под советской властью в течение десятилетий, страны Балтии настороженно относятся к России и опасаются, что если Москва победит в Украине, они могут стать следующими в повестке дня Москвы.