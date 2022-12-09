Страны Балтии увеличивают расходы на оборону до трех процентов ВВП

«Мы увеличим наши инвестиции в оборону до трех процентов от ВВП», – заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи со своими литовскими и эстонскими коллегами в Риге.

По оценкам НАТО, Эстония, Латвия и Литва в настоящее время тратят на оборону 2,34%, 2,10% и 2,36% своего ВВП соответственно.

Все три страны имеют разные сроки, когда они планируют достичь своего целевого процента. По словам Каи Каллас, в 2024 году Эстония преодолеет трехпроцентную отметку. «Наша траектория нанесена на карту, как и наши покупки», – сказал он.

Латвия не сообщила, когда она планирует достичь трех процентов, в то время как Литва может достичь этого в следующем году, поскольку бюджетные правила позволяют ей брать для этого займы.