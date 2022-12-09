Галерея ⟩ Бразилия рыдает после поражения хорватам

Главные фавориты чемпионата не сумели справиться со сборной, игроков которой только ленивый не называл старыми. Однако серия послематчевых пенальти показала, что дело не в возрасте.

После ошеломляющего проигрыша, сборная Бразилии и ее болельщики испытали шок. После финального свистка Неймар сел на газон и не выражал эмоций, будучи шокированным результатом. Антони начал рыдать - это попало в телеэфир.