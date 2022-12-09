На чемпионате мира по футболу стартовала серия четвертьфинальных игр. Первый матч: Хорватия и Бразилия, который закончился неожиданной развязкой – в серии пенальти победила Хорватия.
Галерея ⟩ Бразилия рыдает после поражения хорватам
Бразилия рыдает после поражения хорватам
Главные фавориты чемпионата не сумели справиться со сборной, игроков которой только ленивый не называл старыми. Однако серия послематчевых пенальти показала, что дело не в возрасте.
После ошеломляющего проигрыша, сборная Бразилии и ее болельщики испытали шок. После финального свистка Неймар сел на газон и не выражал эмоций, будучи шокированным результатом. Антони начал рыдать - это попало в телеэфир.
Сборная Бразилии теперь едет домой, а сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.