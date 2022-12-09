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Галерея ⟩ Бразилия рыдает после поражения хорватам

rus.postimees.ee
Бразилия рыдает после поражения хорватам
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На чемпионате мира по футболу стартовала серия четвертьфинальных игр. Первый матч: Хорватия и Бразилия, который закончился неожиданной развязкой – в серии пенальти победила Хорватия.

Главные фавориты чемпионата не сумели справиться со сборной, игроков которой только ленивый не называл старыми. Однако серия послематчевых пенальти показала, что дело не в возрасте.

После ошеломляющего проигрыша, сборная Бразилии и ее болельщики испытали шок. После финального свистка Неймар сел на газон и не выражал эмоций, будучи шокированным результатом. Антони начал рыдать - это попало в телеэфир.

Сборная Бразилии теперь едет домой, а сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.

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