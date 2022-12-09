Компания сетевого маркетинга, пожелавшая остаться анонимной, подтвердила, что именно в их сфере распространяется множество мошеннических схем, и зачастую людям очень сложно понять, кто честен, а кто – нет.
Сетевой маркетолог раскрывает секреты: больше всего эстонцев обманывают именно по этим схемам
Представитель много лет действовавшей в Эстонии компании сетевого маркетинга заявил, что простому человеку очень сложно отличить честных и нечестных производителей.
По его мнению, клиента легче обмануть, если офис находится вне Эстонии – то есть если адрес офиса зарубежный, а на сайте есть только номер телефона и электронная почта, то это верный признак опасности.
По его словам, полезно следующее элементарное правило: «Важно следить за тем, чтобы у предприятия действительно был офис в Эстонии, куда можно вернуть вещи, ознакомиться с товарами. Место, куда можно обратиться, если есть какие-то проблемы, пожелания и предложения. Словом, чтобы за компанией стояли реальные люди. Конечно, это тоже не всегда помогает, но, по крайней мере, есть к кому обратиться».
В Эстонии распространены две классические схемы мошенничества, с помощью которых людей разводят на деньги.
«Самая распространенная схема – это когда предприятие требует предоплату, а товар не высылает. В последнее время такое часто просиходит с интернет-магазинами, откуда, к сожалению, товар вообще не отправляют», – сказал сетевой маркетолог.
Еще одна афера – это так называемый серийный заказ. «Утверждают, что клиенту вышлют покупку разово, а потом оказывается, что на самом деле это серийный заказ. То есть посылки будут поступать вновь и вновь. Это особенно настораживает, потому что покупатель должен четко понимать, что его покупка является разовой. Если же она и правда серийная – это тоже нужно прояснить», – заявил предприниматель.
Один такой случай с серийным заказом дошел и до Postimees. Мужчина описал, насколько сложно было избавиться от этого заказа: «Звонили, предлагали носки по хорошей цене, а затем продолжили поступать и носки, и требования денег. Дело завершилось лишь тогда, когда я собрал все эти носки и отнес в офис их компании», – описал он случившееся.
Однако сетевой маркетолог заявил, что есть и другая сторона дела: например, к ним приходили письма от людей, которым они никогда ничего не отправляли, а продукция принадлежала другой компании. Еще были случаи, когда люди что-то заказывали, но забывали об этом.
«Нужно быть полностью уверенным, что они и правда ничего не заказывали. Бывает, что люди начинают с крайне резких обвинений и угроз, но потом, увидев подтверждение заказа, оказывается, что заказ был совершен месяц назад. Они просто про него забыли», – рассказал сетевой маркетолог.
Так что, как и всегда во взаимоотношениях с людьми, следует рассуждать трезво. Если ты и правда сделал все правильно, то, объясняя спокойно, проблему получится решить.