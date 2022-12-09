Сетевой маркетолог раскрывает секреты: больше всего эстонцев обманывают именно по этим схемам

Представитель много лет действовавшей в Эстонии компании сетевого маркетинга заявил, что простому человеку очень сложно отличить честных и нечестных производителей.

По его мнению, клиента легче обмануть, если офис находится вне Эстонии – то есть если адрес офиса зарубежный, а на сайте есть только номер телефона и электронная почта, то это верный признак опасности.

По его словам, полезно следующее элементарное правило: «Важно следить за тем, чтобы у предприятия действительно был офис в Эстонии, куда можно вернуть вещи, ознакомиться с товарами. Место, куда можно обратиться, если есть какие-то проблемы, пожелания и предложения. Словом, чтобы за компанией стояли реальные люди. Конечно, это тоже не всегда помогает, но, по крайней мере, есть к кому обратиться».

В Эстонии распространены две классические схемы мошенничества, с помощью которых людей разводят на деньги.

«Самая распространенная схема – это когда предприятие требует предоплату, а товар не высылает. В последнее время такое часто просиходит с интернет-магазинами, откуда, к сожалению, товар вообще не отправляют», – сказал сетевой маркетолог.