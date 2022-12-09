Видео ⟩ Пресс-конференция «Дождя»: Тихон Дзядко ответил на претензии властей Латвии

Использование фразы «наша армия» Дзядко назвал «риторическим приемом». «Мы, зная, что от 60 до 70% нашей аудитории – российские граждане в России, считаем, что эта война касается каждого, каждого россиянина. Поэтому, когда наши ведущие говорили о мобилизации и о преступлениях в Украине, они это говорили, имея в виду: "Уважаемые телезрители России, это наша армия делает преступления. Не какая-то там армия, а наша с вами, обладателей российских паспортов", – сказал Дзядко. «Это не прославление российской армии», – подчеркнул он. Теперь, понимая, что определенные сочетания слов приводят к очень резким реакциям и формальным решениям о нарушениях, канал будет воздерживаться от подобных слов.

Что будет дальше?

«Дождь» продолжает работать в студии TV3. СМИ продолжает оценивать все аргументы и планировать, как действовать дальше. Команда канала вместе с юристами пока не пришла к окончательному решению, обжаловать ли решение NEPLP. «Мы не должны принимать такое решение в спешке», – подчеркнул главный редактор «Дождя».

«У нас пока нет финального решения [будет ли "Дождь" подавать апелляцию на решение NEPLP]», – заявил Дзядко. – У нас есть еще несколько недель, чтобы принять решение, обжаловать или нет. Мы вместе с нашими юристами взвешиваем аргументы "за" и "против", чтобы принять решение, подвать апелляцию или нет.