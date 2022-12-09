Аргентина чудом пробилась в полуфинал ЧМ

Первый гол голландцам аргентинцы забили уже в первом тайме: защитник сборной Науэль Молина на 35-й минуте принял пас от Месси и забил гол.

Второй тайм проходит в равной борьбе, без каких-либо преимуществ, пока на 72-й минуте Дензель Думфрис не снес Акунью. Пенальти. Бьет Лионель Месси. И забивает гол в ворота Нидерландов. 2:0.

В этот момент матч срывается – на поле выбежал болельщик, которого еле вывели шесть стюардов - несколько драгоценных минут потрачено на то, чтобы поймать нарушителя.

На 83-й минуте Ваут Вегхорст посылает в ворота Аргентины первый гол за свою команду. 2:1.

Последние минуты матча знаменуются хорошей свалкой - Паредес грубо врезался в Аке, спровоцировав массовую потасовку. Запасные голландцев рванули на поле. Желтые карточки: Стивен Бергейс (толкнул в спину Месси), Виргил ван Дейк, Леандро Паредес (фол).

Арбитр добавил 10 минут. И тут ровный матч превратился в сражение. Вот так сюрприз - Месси также получил желтую карточку - и это на последних минутах матча! Его наказали за споры.

Это невероятно, но на штрафном Нидерланды закатили второй гол Аргентине - отличился снова Ваут Вегхорст.

2:2, ждем дополнительное время.

В первом тайме овертайма ничья, на 99-й минуте Тимбер сбил Месси, убегавшего в контратаку. Но арбитр не показывает желтую карточку. Больше этот тайм ничем не отметился.

Во втором тайме Гонсало Монтиель получил желтую карточку за споры с арбитром. Тут же желтая карточка у Хермана Пецеллы (Аргентина). На 114-й минуте у аргентинцев был шикарный голевой момент, который они упустили.

Прессинг продолжился, но мяч раз за разом никак не хочет попадать в ворота голландцев.

Экстратайм завершился ничьей, назначена серии пенальти.