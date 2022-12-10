Вице-председатель Европарламента задержана по подозрению в коррупции

Греческая социалистическая партия ПАСОК, членом которой является Кали, объявила в пятницу об ее исключении. Кайли была одним из представителей Европарламента по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.

Европарламент требовал от Катара реформ, которые должны были привести к улучшению ситуации. Незадолго до начала чемпионата Кайли встретилась с министром труда Катара Али бин Самих Аль-Марри, а 22 ноября, выступая в Европарламенте, дала самую положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее «вдохновляющей арабский мир».