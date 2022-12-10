Таллиннский ботанический сад весной прошлого года начал проект «Посольства царства растений», в рамках которого в сотрудничестве с посольствами разных стран посетителей ежемесячно знакомили посетителей с природой и культурой различных стран. Декабрь – последний месяц проекта – посвящен Норвегии.
Таллиннский ботанический сад в выходные приглашает к знакомству с флорой Норвегии
В декабре посольство Норвегии представляет фотовыставку «Путешествие в Норвегию», отметит в субботу, 10 декабря день Хуртигрютен и покажет фильмы. Популярная знакомящая с норвежскими растениями экскурсия ботаника Урмаса Лаансоо состоится в 12 часов в субботу.
Размещенная в Пальмовом доме фотовыставка «Путешествие в Норвегию» иллюстрирует излюбленную норвежскую поговорку «Ut på tur, aldri sur» - «Если ты в походе, у тебя никогда не будет плохого настроения».
В воскресенье в 12 часов можно посмотреть документальный фильм «Королева безземельных» с английскими субтитрами.
В честь юбилея Таллиннского ботанического сада с мая 2021 года сад предлагает резидирующим в Эстонии иностранным посольствам возможность представить в Ботаническом саду биологическое и культурное разнообразие своей страны и тем самым повысить осведомленность о важности глобальной охраны природы.