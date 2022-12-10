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В Центристской партии задумались о введении ступенчатого подоходного налога

BNS
В Центристской партии задумались о введении ступенчатого подоходного налога
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Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное.
Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Центристская партия соберется в субботу в полдень в селе Тобиа Раквереской волости на заседание совета партии, на котором, среди прочего, будет представлен план ступенчатого подоходного налога.

Об этом сообщила пресс-служба партии. Заседание начнется с политического заявления председателя партии Юри Ратаса, за которым последует заявление совета и презентация плана европейского и простого ступенчатого подоходного налога.

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