Центристская партия соберется в субботу в полдень в селе Тобиа Раквереской волости на заседание совета партии, на котором, среди прочего, будет представлен план ступенчатого подоходного налога.
В Центристской партии задумались о введении ступенчатого подоходного налога
В Центристской партии задумались о введении ступенчатого подоходного налога
Об этом сообщила пресс-служба партии. Заседание начнется с политического заявления председателя партии Юри Ратаса, за которым последует заявление совета и презентация плана европейского и простого ступенчатого подоходного налога.
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