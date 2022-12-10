«Выигрыш до 1740 евро в год»: Центристская партия предложила изменить налоговую систему

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил на партийном совете в Раквере, что партия пойдет на выборы с обещанием ввести трехуровневый подоходный налог.

«На предстоящих выборах Центристская партия выступает со своей идеей ступенчатого подоходного налога. Предполагается три этапа. Первый — повышение не облагаемого подоходным налогом минимума до 725 евро в следующем году, что сравнимо с минимальной заработной платой. Вторая ступень – действующие сейчас 20 процентов. Третья – две средние зарплаты, и от этого значения уже будет применяться 30-процентный подоходный налог», – сказал Ратас.

Ратас отметил, что в третьем квартале этого года 30-процентный подоходный налог было бы в случае брутто-зарплаты в 3400 евро и выше.

«Можно с уверенностью сказать, что люди, которые зарабатывают до 3000 евро брутто, выиграют при новой системе до 1740 евро в год», – сказал Ратас.

«Это справедливо, если люди, которые больше зарабатывают в Эстонии, и в процентном отношении делают больший вклад», – сказал Ратас.