На Сааремаа обрушился снегопад: дороги стали непроходимыми, тысячи людей остались без света и мобильной связи

За ночь выпало более 30 см снега. Снегопад очень интенсивный – 8 см в час.

Обильные осадки начались в пятницу вечером в западной части Сааремаа и к утру субботы снегопад распространился по всему острову. По прогнозам, снегопад должен был стихнуть к 9 утра, но более слабые осадки будут продолжаться в течение всего дня. Местами под тяжестью снега упали деревья.

Вся имеющаяся в распоряжении уезда снегоуборочная техника брошена на очистку дорог. Некоторые государственные дороги стали непроходимыми или движение по ним сильно затруднено. В некоторых случаях уборка снега и обработка реагентами невозможна.

Департамент транспорта призывает жителей не пользоваться дорогами государственного значения без особой необходимости. Водителей большегрузных автомобилей просят по возможности дождаться улучшения погоды на стоянках.

В значительной степени своевременной уборке снега мешают деревья, упавшие на дорогу под тяжестью снега. Предполагается, что дороги снова станут проходимыми к 23.00 субботы, когда закончится снегопад. До этого времени из-за неблагоприятных погодных условий на государственных дорогах Саареского уезда действует особый режим обслуживания.

Сообщать о замеченных на дорогах проблемах можно по телефону 1247.

Согласно карте перебоев в подаче электроэнергии Elektrilevi, в настоящее время на Сааремаа без электричества остаются свыше 4500 потребителей.

В Ляэнеском спасательном центре также сообщили, что из-за перебоев в подаче электроэнергии частично прервана мобильная связь в районах Мустьяла, Карала и Кихельконна.