Управа части города предупреждает: снег в вашем дворе может остаться не убранным!

Сейчас уже известны графики уборки снега на 12 - 20.12.2022.

«Поскольку припаркованные автомобили затрудняют уборку снега, то на время снегоуборочных работ, указанных в графике, водители должны будут отогнать свои автомобили в другое место, чтобы уборочная техника могла эффективно выполнять свою работу. Если автовладельцы не воспримут эту просьбу серьезно и не отгонят свои машины на время уборки снега, их двор будет убран лишь частично или — если трактор не сможет проехать — совсем не будет убран от снега, работы по уборке займут больше времени, чем планировалось, и техника не сможет вовремя приступить к уборке следующих объектов, — напоминает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — «Соблюдение графика уборки снега во многом зависит от нашего сотрудничества».