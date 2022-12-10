Опрос: большинство жителей считают, что в Эстонии соблюдаются права человека

69 процентов респондентов, не имеющих гражданство, верят в соблюдение Эстонией прав человека. 69 процентов респондентов с гражданством других стран также считают, что в стране соблюдаются права человека.

90 процентов опрошенных сочли, что обеспечение прав человека является необходимой предпосылкой для обеспечения безопасности демократического правового государства, а 77 процентов согласны с тем, что Конституция Эстонии защищает права и ценности человека.

На этот раз в качестве нового блока вопросов исследовалась оценка респондентами вопросов, касающихся двойного гражданства. На вопрос о том, поддерживаете ли вы разрешение на двойное гражданство в Эстонии, 48 процентов респондентов ответили утвердительно, 45 процентов — отрицательно. Если среди обладателей гражданства Эстонии двойное гражданство поддерживают 44 процента респондентов с эстонским гражданством, то 44% людей высказываются против. Среди граждан России двойное гражданство поддерживают 82 процента опрошенных, а 11% высказались против. Среди обладателей серых паспортов 71% выступают за двойное гражданство. Среди граждан других стран второе гражданство поддерживают 76% ответивших.

Может ли двойное гражданство подорвать единство и идентичность общества или нет? 47% всех респондентов считают это возможным, 43% так не считают.

По словам члена правления Института прав человека Воотеле Хансена, большой сдвиг показывает, что ценности разных национальностей и респондентов с эстонским гражданством и без него сильно различаются.

В ходе опроса также задавался вопрос о том, могут ли быть ситуации, когда интересы государства и общества важнее интересов личности. Если год назад 75 процентов ответили, что интересы государства и общества важнее интересов личности в условиях войны, то на этот раз с этим согласились 70 процентов опрошенных.

Право на жизнь (65%) и право на бесплатное медицинское обслуживание (64%) по-прежнему считаются самыми важными правами человека. Право на жизнь с каждым годом считается менее важным, в то время как с 2016 года значимость права на бесплатного врача и лечение неуклонно возрастает.