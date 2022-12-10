Всего в 28 километрах от Тарту продается необычный участок земли с перспективой дальнейшей застройки. Цена вполне подходящая.
ФОТО ⟩ Уединенное место для отдыха может измениться по желанию нового собственнника
На лесном земельном участке площадью 3 553 м2 расположены два жилых строения, в одном из которых сейчас идет ремонт, а другой домик пригоден для проживания.
На первом этаже второго домика вы найдете гостиную с камином, сауну, душевую и туалет. Этажом выше расположена одна открытая комната. На участке также есть садовый домик с двумя кухнями, прихожей и двумя «запасными» комнатами. Имеется сухой туалет.
Вскоре на участке будет установлен небольшой домик площадью 20 м2, пригодный для проживания в зимнее время. Это строение уже включено в цену продажи. Весь участок находится в природоохранной зоне Natura 2000. При необходимости можно снести находящуюся на участке баню, на ее месте можно построить двухэтажный дом той же площади.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.