ФОТО ⟩ Уединенное место для отдыха может измениться по желанию нового собственнника

На лесном земельном участке площадью 3 553 м2 расположены два жилых строения, в одном из которых сейчас идет ремонт, а другой домик пригоден для проживания.

Фото: KV.EE

На первом этаже второго домика вы найдете гостиную с камином, сауну, душевую и туалет. Этажом выше расположена одна открытая комната. На участке также есть садовый домик с двумя кухнями, прихожей и двумя «запасными» комнатами. Имеется сухой туалет.

Фото: KV.EE

Вскоре на участке будет установлен небольшой домик площадью 20 м2, пригодный для проживания в зимнее время. Это строение уже включено в цену продажи. Весь участок находится в природоохранной зоне Natura 2000. При необходимости можно снести находящуюся на участке баню, на ее месте можно построить двухэтажный дом той же площади.

Фото: KV.EE