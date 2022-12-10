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Анализ Департамента окружающей среды: только часть самоуправлений уже соблюдает требование, которое станет обязательным через год

Сирле Матт
, репортер
Анализ Департамента окружающей среды: только часть самоуправлений уже соблюдает требование, которое станет обязательным через год
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Министерство окружающей среды: не позднее конца 2023 года у всех жителей Эстонии должна быть возможность сдавать биоотходы рядом с домом.
Министерство окружающей среды: не позднее конца 2023 года у всех жителей Эстонии должна быть возможность сдавать биоотходы рядом с домом. Фото: Министерство окружающей среды

Если тщательно сортировать мусор, плата за вывоз в волости Ляэнеранна может стоить лишь евро в месяц.

Сумму, которую житель волости должен заплатить за мусор в случае тщательной сортировки, подсчитала специалист по надзору Пирет Мяэсту. Такая цена выходит, несмотря на то, что в последнее время стоимость опорожнения контейнера для бытовых отходов выросла почти в два раза. По словам Мяэсалу, были опасения, что цена сильно вырастет, но на самом деле вывоз может обойтись еще дешевле, чем раньше. Все потому что в волости Ляэнеранна можно бесплатно сдать упаковку, стеклянную тару и бумагу. Опорожнение контейнера биоотходов стоит вдвое дешевле, чем смешанных бытовых отходов. Все указанные отходы каждый может сдать мусоровозу со своего двора.

До введения в действие новых правил обращения с отходами в сентябре этого года Департамент окружающей среды классифицировал самоуправление Ляэнеранна в так называемую красную категорию, потому что люди могли утилизировать только смешанные бытовые отходы. Сейчас на карте муниципалитет отмечен зеленым: обращение с отходами организовано образцово.

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