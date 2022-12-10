Анализ Департамента окружающей среды: только часть самоуправлений уже соблюдает требование, которое станет обязательным через год

Сумму, которую житель волости должен заплатить за мусор в случае тщательной сортировки, подсчитала специалист по надзору Пирет Мяэсту. Такая цена выходит, несмотря на то, что в последнее время стоимость опорожнения контейнера для бытовых отходов выросла почти в два раза. По словам Мяэсалу, были опасения, что цена сильно вырастет, но на самом деле вывоз может обойтись еще дешевле, чем раньше. Все потому что в волости Ляэнеранна можно бесплатно сдать упаковку, стеклянную тару и бумагу. Опорожнение контейнера биоотходов стоит вдвое дешевле, чем смешанных бытовых отходов. Все указанные отходы каждый может сдать мусоровозу со своего двора.