Фото и видео ⟩ Световой фестиваль на Певческом поле – настоящая страна чудес!

Помимо световых скульптур, шесть выходных подряд в «Стране чудес» можно попасть на лазерные шоу и прогуляться по лесу, наполненному лазерными лучами. Открыты рождественский базар, зона уличной еды, парк развлечений Тиволи и даже место встречи с Дедом Морозом!

Для светового фестиваля в Эстонию привезли около 25 тонн материала. Фигурки ручной работы созданы на стальных каркасах. На каркасы на натянут шелк, а изнутри фигурки сияют благодаря специальной подсветке.

Главная тематика светового фестиваля – герои «Алисы в стране чудес» и декорации знаменитой сказки: волшебные грибы, растения и бесконечное чаепитие.

Зона заполнена мистическими ансамблями растений, птиц и животных. Кроме того, на Певческом поле будут созданы тематические зоны с фонарными улицами и фотозонами.