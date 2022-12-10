Инновации в уборке: мечи джедаев и взрывающиеся бактерии

Но и эту проблему можно решить благодаря современным технологиям. «Поскольку в Viru Keskus мы берем воздух для внутренних помещений из самого центра города, то до того как мы выпустим его внутрь, мы пропускаем его через очистительную систему. Для этого мы установили в системах вентиляции специальные УФ-лампы которые выглядят и светятся как мечи джедаев и круглосуточно работают, чтобы воздух Центра Виру был чист и безопасен», – описывает инновационное решение Кристель Сооару.

«В магазинах электроники уже продаются системы, которые помогают очистить воздух внутри помещения при помощи описанных или сходных технологий. Поэтому каждая хозяйка может, подумав о том, какой воздух поступает к ней в дом и не требует ли он дополнительной очистки, попытаться решить этот вопрос», – подчеркивает Сооару.

Взрывающиеся бактерии

Вдобавок к жироотталкивающим наноповерхностям, которые уже несколько лет находятся в арсенале фирм-изготовителей кухонной мебели на заказ, сегодня появились смеси, которые уничтожают до 99% всех бактерий. Бактерии просто взрываются при соприкосновении с обработанной поверхностью. Наносмесью Nanoksi для достижения эффекта достаточно воспользоваться один раз. По словам Сооару, использование этого средства во время начала пандемии хорошо сказалось на состоянии здоровья как работников центра, так и его посетителей.