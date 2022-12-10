Может показаться, что уборка – это настолько традиционная сфера деятельности, что основные инновации в ней произошли во время изобретения швабры или аккумуляторного пылесоса, но, оказывается, это далеко не так. Инновации в этой сфере есть, и их используют прежде всего там, где приходится делать уборку практически ежеминутно. Хозяйкам эта информация тоже может пригодиться.
Инновации в уборке: мечи джедаев и взрывающиеся бактерии
Наверное, в каждом доме или квартире есть комнаты, которые любят все члены семьи. В период праздников вы будете находиться в этом помещении чаще и проводить там больше времени, а значит непременно заметите, как вдруг воздух в комнате стал тяжелым и спертым. Причина такого изменения проста: в воздухе увеличивается концентрация углекислого газа, но отопительные приборы или газовая плита тут не причем. Сегодня есть датчики, которые анализируют содержание воздуха и, когда необходимо проветрить в комнате или компания должна поменять место дислокации, дают об этом знать.
«Вы, конечно, не замечали, но в Viru keskus такие датчики CO2 установлены в каждом помещении и каждом магазине. Если количество посетителей резко возросло, то увеличивается и приток свежего воздуха. У нас в торговом центре все это происходит автоматически, потому что нет возможности открыть окно или попросить гостей на время выйти из помещения, как это, например, возможно в обычном доме», – говорит руководитель по коммуникации Viru Keskus Кристель Сооару.
Очищающие воздух мечи джедаев
Говоря о свежем и чистом воздухе, мы не можем не упомянуть, что в центре большого города воздух не всегда безопасный и идеально чистый. Если в деревенском доме мы можем улучшить качество воздуха внутри помещения просто открыв окно, то воздух центра города содержит и пыль, бактерии и микробы. Особенно важно следить за качеством воздуха в отопительный период.
Но и эту проблему можно решить благодаря современным технологиям. «Поскольку в Viru Keskus мы берем воздух для внутренних помещений из самого центра города, то до того как мы выпустим его внутрь, мы пропускаем его через очистительную систему. Для этого мы установили в системах вентиляции специальные УФ-лампы которые выглядят и светятся как мечи джедаев и круглосуточно работают, чтобы воздух Центра Виру был чист и безопасен», – описывает инновационное решение Кристель Сооару.
«В магазинах электроники уже продаются системы, которые помогают очистить воздух внутри помещения при помощи описанных или сходных технологий. Поэтому каждая хозяйка может, подумав о том, какой воздух поступает к ней в дом и не требует ли он дополнительной очистки, попытаться решить этот вопрос», – подчеркивает Сооару.
Взрывающиеся бактерии
Вдобавок к жироотталкивающим наноповерхностям, которые уже несколько лет находятся в арсенале фирм-изготовителей кухонной мебели на заказ, сегодня появились смеси, которые уничтожают до 99% всех бактерий. Бактерии просто взрываются при соприкосновении с обработанной поверхностью. Наносмесью Nanoksi для достижения эффекта достаточно воспользоваться один раз. По словам Сооару, использование этого средства во время начала пандемии хорошо сказалось на состоянии здоровья как работников центра, так и его посетителей.
«Выпускающее это средство эстонское предприятие сотрудничает с отелями и учреждениями, но также предлагает свои услуги и частным лицам. Поэтому если интересуетесь, можете сами поподробнее узнать, как защитить свой дом от неприятных и незаметных глазу вредителей», — советует Сооару.
Меньше химии, больше чистой воды
Да, грязь опасна для нашего здоровья, но и излишнее количество химических веществ также не идет на пользу. Наверняка каждая хозяйка знает, что при соприкосновении кожи с химикатом его состав уже в считанные секунды попадает в систему кровообращения и пользы, конечно, не приносит.
Именно поэтому в Viru Keskus убирают помещения преимущественно просто чистой водой.
«Мы убираем пыль и грязь просто чистой водой! Ведь центр ежедневно посещает несколько десятков тысяч гостей, и поэтому мы проводим уборку можно сказать ежеминутно. Поэтому использование химикатов, а точнее их неиспользование – это большой вклад, в том числе и в качество сточных вод города, что немаловажно», – добавляет Сооару.
Живые цветы и больше зелени
Растения не только очищают наш воздух, но и ловят пыль и дают отдых усталым глазам. Так как зеленый цвет сам по себе несет покой и отдых, растения играют большую роль в поддержании нашего физического и ментального благополучия. Сегодня в специальных магазинах можно приобрести растения, которые особенно эффективно очищают воздух. Но конечно, важна и их декоративная функция.
Принимая во внимание все перечисленные плюсы, Viru Keskus использует в своем здании 90% живых растений и только при необходимости — искусственные. «За последний год, когда мы усиленно занимались перестройкой центра, мы еще больше увеличили количество живых растений в здании. Так, на нашей ресторанной улице вы можете насладиться обедом или ужином под сенью настоящих олив. Кстати, греки считают, что оливы — одни из тех редких растений, которые по-настоящему наслаждаются обществом человека, поэтому их ветви растут в том направлении, где обычно находится человек. Теперь вы можете протестировать справедливость этого утверждения на практике, но, если говорить серьезно, то мы верим, что природа благотворно влияет на здоровье человека», — подытожила Кристель.
Viru Keskus только что получил платиновый уровень системы управления за качеством LEED и на сегодня является единственным торговым центром, который обеспечивает такой высокий уровень природоохраны во всей Балтии.