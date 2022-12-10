В субботу дети смогут посетить зоопарк бесплатно

В эту субботу Таллиннский зоопарк могут бесплатно посетить дети и молодежь в возрасте до 19 лет. Дни бесплатного посещения будут проводиться до апреля в каждую вторую субботу месяца.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, город хочет поддержать семьи в условиях нынешней экономической ситуации и на фоне общего подорожания жизни, предложив детям возможность бесплатно посетить зоопарк.

«В ноябре мы провели первый бесплатный день для детей и молодежи, и горожане тепло встретили такую возможность. Мы решили сохранить эту практику до весны. В дальнейшем дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка», – отметил Свет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет смогут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 10 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, в прошлый день бесплатного посещения, 12 ноября, число посетителей резко возросло – зоопарк посетили почти 2000 человек, из них более 900 – дети и молодежь, для которых вход был бесплатным.

«Первый день бесплатного посещения действительно привлек в зоопарк множество людей. Если в ноябре это был прекрасный солнечный день, то в этот раз мы ожидаем хорошей зимней погоды. Тем не менее, зоопарк – это прекрасные впечатления в любое время года, поэтому непременно стоит посещать зоопарк и зимой», – сказал Маран.