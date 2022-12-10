Висит, а толку нет: у половины жителей Эстонии истек срок годности дымового датчика

По данным Спасательного департамента, в результате пожаров в Эстонии ежегодно погибает в несколько раз больше людей, чем в других странах Северной Европы. Особенно поразило количество погибших в прошлом месяце в Пярнуском уезде, когда в трех пожарах погибли четыре человека, а в мае, к примеру, – шесть.
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Партнер Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс в подкасте Pärnu Postimees отметила, что в прошлом году за 11 месяцев в пожаре погибло всего два человека. Таким образом, в годовом сравнении количество погибших при пожарах утроилось. «Это очень грустно, – сказала Кайс. – Честно говоря, я не помню, чтобы в Пярнуском уезде когда-либо была такая печальная статистика».