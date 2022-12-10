Висит, а толку нет: у половины жителей Эстонии истек срок годности дымового датчика

По данным Спасательного департамента, в результате пожаров в Эстонии ежегодно погибает в несколько раз больше людей, чем в других странах Северной Европы. Особенно поразило количество погибших в прошлом месяце в Пярнуском уезде, когда в трех пожарах погибли четыре человека, а в мае, к примеру, – шесть.