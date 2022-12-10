В США заговорили о передаче Украине Leopard 2. Что могут эти танки в войне?

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, которая отделена от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна уходит наружу через вышибные панели, не причиняя вреда экипажу.

Leopard 2 последних модификаций оснащен современной системой управления огнем, которая помогает наводчику выбирать цель из нескольких. На танках установлены лазерный и стереоскопический дальномеры, приборы ночного видения.

Еще в начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard 2A4, которые находятся на базе хранения. Всего в 1995 году Испания получила от Германии 108 Leopard 2A4, после чего развернула лицензионное производство уже более современных Leopard 2A6E на своей территории.

Это пока единственное предложение, в котором более-менее точно была обозначена конкретная модель танка, который может быть передан Украине. Если речь действительно пойдет о Leopard 2A4, то это будет выглядеть логичным, поскольку эта модель - самая распространенная в семействе Leopard 2. Она выпускалась с 1985 года.

В этой модели уже появилась система управления огнем, была усилена защита. Кроме того, поскольку 2A4 поставлялся в разные страны, для него существует довольно много локальных программ модернизации. Это действительно современный танк, однако, как полагает украинский Тарасенко, в любом случае эффект от таких поставок будет только в том случае, если их поставят «не 10-20 штук, а несколько сотен единиц».