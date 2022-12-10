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Французский хрусталь в центре Таллинна: страсть Дали и наслаждение Золя

Вера Копти
Французский хрусталь в центре Таллинна: страсть Дали и наслаждение Золя
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Фото: MATTHIEU ROUSSEAU

Какие ассоциации у вас возникают со словом хрусталь? Тонконогий сияющий гранями бокал? Солидная ваза для изысканного букета? Звенящие колокольчиками подвески на люстре? А вот и нет. Хрусталь может быть тяжелым и матовым, искрящимся изнутри, будто кто-то спрятал в сердцевине вазы лампочку, обтекаемым и нежным, как человеческое тело.

Вазы и статуэтки от старинной французской компании по производству хрустальных изделий Daum вживую выглядят не так помпезно, как на рекламных фотографиях, а теплее и человечнее. Правда, слово «производство» не очень подходит этому знаменитому бренду, начавшему свою творческую биографию в качестве обычной стекольной мастерской более 140 лет назад. И что еще интереснее – все эти годы он принадлежит одной семье, переходя от поколения к поколению.

Спросите, какое к этому отношение имеет Эстония? Очень простое: изделия Daum можно найти и в нашей стране. Чтобы рассказать ценителям об истории хрустального дома Daum, представитель компании, или, как любят называть себя сами легендарные стеклодувы, мануфактуры, приехала в гости в Таллинн, где можно не только полюбоваться, но и купить прекрасное. Да, полностью компания называется Maison Daum. Как и дома шампанских вин, например. Представительница французского бренда оказалась по национальности болгаркой. Поэтому обошлись без переводчика: Минка Стефанова вполне прилично говорит по-русски.

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