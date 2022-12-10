Французский хрусталь в центре Таллинна: страсть Дали и наслаждение Золя

Вазы и статуэтки от старинной французской компании по производству хрустальных изделий Daum вживую выглядят не так помпезно, как на рекламных фотографиях, а теплее и человечнее. Правда, слово «производство» не очень подходит этому знаменитому бренду, начавшему свою творческую биографию в качестве обычной стекольной мастерской более 140 лет назад. И что еще интереснее – все эти годы он принадлежит одной семье, переходя от поколения к поколению.