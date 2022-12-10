Какие ассоциации у вас возникают со словом хрусталь? Тонконогий сияющий гранями бокал? Солидная ваза для изысканного букета? Звенящие колокольчиками подвески на люстре? А вот и нет. Хрусталь может быть тяжелым и матовым, искрящимся изнутри, будто кто-то спрятал в сердцевине вазы лампочку, обтекаемым и нежным, как человеческое тело.
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Французский хрусталь в центре Таллинна: страсть Дали и наслаждение Золя
Французский хрусталь в центре Таллинна: страсть Дали и наслаждение Золя
Вазы и статуэтки от старинной французской компании по производству хрустальных изделий Daum вживую выглядят не так помпезно, как на рекламных фотографиях, а теплее и человечнее. Правда, слово «производство» не очень подходит этому знаменитому бренду, начавшему свою творческую биографию в качестве обычной стекольной мастерской более 140 лет назад. И что еще интереснее – все эти годы он принадлежит одной семье, переходя от поколения к поколению.
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