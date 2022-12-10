В полиции напомнили, что каждый из нас может сделать для благополучия военных беженцев

В PPA отмечают, что, хотя в число прав человека входит право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах своей страны, в Эстонии находятся десятки тысяч военных беженцев, которых лишили этой возможности в Украине. Но каждый эстоноземелец может что-то сделать для того, чтобы сбежавшие от войны люди чувствовали себя в Эстонии хорошо и в безопасности до тех пор, пока не вернутся на родину.

«Нет ни письменных инструкций по человечности, ни денежной дотации, достаточно подумать о том, чего бы ты сам в подобной ситуации ожидал от людей», – пишет PPA в социальных сетях.

В субботу в мире отмечается День прав человека. 10 декабря этого года исполняется 60 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека ООН. Тогда 56 стран собрались в штаб-квартире ООН в Париже, чтобы подписать всеобщую декларацию. Находившийся под властью диктатуры Советский союз ее не подписал. Декларацию не подписала и аннексированная СССР Эстония.